آخر مستجدات زلزال المغرب| مقتل 4 فرنسيين وإصابة 15.. والجزائر تعرض خطة للمساعدة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، إن الزلزال الذي ضرب المغرب أدى حتى الآن إلى مقتل أربعة فرنسيين وإصابة 15 آخرين.

وأضافت، في بيان: “إننا نأسف لمقتل ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين بالقرب من مراكش، مما يرفع عدد الضحايا، في هذه المرحلة، إلى أربعة ضحايا فرنسيين. وتم التعرف على هوية 15 مواطنًا فرنسيًا مصابًا”. وأعلنت وزارة الخارجية، السبت، وفاة فرنسي بأكادير.

المجلس الأوروبي يعزي المغرب

من جانبهم، أرسل كلا من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وأعضاء المجلس الأوروبي، رسالة إلى محمد السادس ملك المغرب عقب الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدها المغرب، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يقف هو ودوله الأعضاء في تضامن كامل مع الشعب المغربي في هذه اللحظة الصعبة.

وكانت إسبانيا، أعلنت إرسال فريق من 56 مسعفا إلى المغرب لدعم السلطات المحلية في عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزال، الذي أودى بأكثر من ألفي شخص، بينما أكدت فرنسا استعدادها للمساعدة متى رأت الرباط ذلك ضروريًا.

الجزائر تعرض خطة طارئة لمساعدة المغرب

على صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية، إنه في إطار المُساعدات اللوجستية والمادية الطارئة التي تستعد الجزائر لتقديمها للشعب المغربي الشقيق، لمواجهة آثار الزلزال العنيف، تعرض الجزائر مخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لهذه المساعدة .



وأضاف: المساعدات تتمثل في فريق تدخل للحماية المدنية يتكون من 80 عونا متخصصا موزع كالآتي، فريق سينوتقني مُختص في عمليات البحث تحت الأنقاض، فريق بحث وإغاثة، فريق طبي بالإضافة إلى مُساعدات إنسانية للإسعافات الأولية والخيم والأفرشة.



وأعلنت الجزائر، أمس السبت، فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية لنقل المساعدات الإنسانية إلى المغرب، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الرئاسة الجزائرية أصدرت بيانا إثر زلزال المغرب لفتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد للمساعدة.