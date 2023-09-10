نقيب الجيولوجيين الأردنيين: زلزال المغرب هو الأعنف منذ مائة عام (فيديو)

قال الدكتور صخر النسور، نقيب الجيولوجيين الأردنيين، إن ما حدث في المغرب طبيعي، خاصة أن المنطقة مهيأة للزلازل والهزات الأرضية، منوهًا بأن شدته وصلت لـ7 درجات على مقياس ريختر، وهذا بحاجة إلى تفسير ودراسة.

وأضاف «النسور» عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الزلزال المدمر الذي تعرضت له المغرب هو الأعنف منذ مائة عام، لافتًا إلى أنه كلما اقتربت بؤرة الزلزال من السطح كانت شدته التدميرية أكبر.

معيار الكثافة السكانية للمنطقة التى تعرضت للزلزال

ونوه نقيب الجيولوجيين الأردنيين إلى أن معيار الكثافة السكانية للمنطقة التي تعرضت للزلزال، وطبيعة المباني، وسرعة الاستجابة وطرق الوصول للإسعاف والإنقاذ، كل هذه الأمور مجتمعة تؤدي لأن تكون هناك خسائر مضاعفة أو أقل من ذلك.