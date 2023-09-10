الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الجيولوجيين الأردنيين: زلزال المغرب هو الأعنف منذ مائة عام (فيديو)

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قال الدكتور صخر النسور، نقيب الجيولوجيين الأردنيين، إن ما حدث في المغرب طبيعي، خاصة أن المنطقة مهيأة للزلازل والهزات الأرضية، منوهًا بأن شدته وصلت لـ7 درجات على مقياس ريختر، وهذا بحاجة إلى تفسير ودراسة.

وأضاف «النسور» عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الزلزال المدمر الذي تعرضت له المغرب هو الأعنف منذ مائة عام، لافتًا إلى أنه كلما اقتربت بؤرة الزلزال من السطح كانت شدته التدميرية أكبر.

معيار الكثافة السكانية للمنطقة التى تعرضت للزلزال

ونوه نقيب الجيولوجيين الأردنيين إلى أن معيار الكثافة السكانية للمنطقة التي تعرضت للزلزال، وطبيعة المباني، وسرعة الاستجابة وطرق الوصول للإسعاف والإنقاذ، كل هذه الأمور مجتمعة تؤدي لأن تكون هناك خسائر مضاعفة أو أقل من ذلك.

المغرب جزء منه طبيعي طبيعي جزء ما حدث في المغرب نقيب الجيولوجيين الأردنيين الدكتور صخر النسور

مواد متعلقة

المسح الجيولوجى الأمريكى: هزة أرضية بقوة 3.9 درجة ضربت مناطق قرب مراكش

"القاهرة الإخبارية": ملك المغرب يوجه بتشكيل لجنة وزارية لإعادة بناء المنازل المدمرة

مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى "مسرح بلا إنتاج" يعلن موعد افتتاح دورته الـ13

أستاذ جيولوجيا: أتوقع هزات ارتدادية فى المغرب ولكن شدتها أقل (فيديو)

الرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الختامية بقمة مجموعة العشرين بنيودلهى

اليوم.. داليا شوقى ضيفة "الستات مايعرفوش يكدبوا" على CBC

"القاهرة الإخبارية": زلزال المغرب كارثة طبيعية حلت بمراكش ومَنْ حولها (فيديو)

اليوم.. الفائزون بجوائز الدولة للمبدع الصغير في "الستات مايعرفوش يكدبوا"

الأكثر قراءة

تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

بالزغاريد.. وصول اللواء أحمد سليمان إلى مقر نادى الزمالك (فيديو)

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" قوة العاصفة "دانيال".. وكيف أثرت على اليونان وليبيا

مستقبل وطن بقنا يطلق أسطول المنافذ المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة

12 مصابًا في حادثيِّ سير بالقاهرة الجديدة وأسيوط

وكيل "صحة مطروح" يتابع إنطلاق حملة حقك تنظمي ويوجه بتكثيف الندوات التثقيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل