إنتر ميلان الإيطالى يخطف تعادلا صعبا مع سوسيداد الإسبانى فى أبطال أوروبا

خطف إنتر ميلان الإيطالي، تعادلا صعبا مع مضيفه ريال سوسيداد الإسباني 1 /1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم سوسيداد عن طريق بريس مينديز في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك لاوتارو مارتينيز التعادل لإنتر في الدقيقة 87.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز ريد بول سالزبورج النمساوي على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2/صفر في افتتاح لقاءات الفريقين بدور المجموعات من المسابقة الأوروبية.

وتقدم الفريق النمساوي عن طريق ريكو سيمتش من ضربة جزاء في الدقيقة 15، قبل أن يضيف أوسكار جلوخ الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وحصل كل فريق على نقطة واحدة ليتقاسما المركزين الثاني والثالث في المجموعة الرابعة التي تضم ريد بول سالزبورج الذي فاز على بنفيكا بهدفين نظيفين واعتلى صدارة المجموعة بينما تواجد بنفيكا في المركز الأخير بجدول الترتيب.

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تشكيل إنتر ميلان لمواجهة ريال سوسيداد

كشف سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه أمام ريال سوسيداد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الرابعة بجانب بنفيكا وريد بول سالزبورج.

استهل إنتر ميلان المباراة بثنائي هجومي هما ماركو أرناوتوفيتش وماركوس تورام الذي تألق في ديربي الغضب مؤخرًا وسجل هدفًا صاروخيًا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان على النحو الآتي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنيامين بافارد– ستيفان دي فراي– اليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس- نيكولو باريلا- كريستيان أسلاني- هنريك مخيتاريان- كارلوس أوجوستو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- ماركو أرناوتوفيتش

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