إنتر ميلان يواصل انتصاراته في الدوري الإيطالي ويقسو على ميلان بخماسية بـ"ديربي الغضب"

واصل فريق إنتر ميلان انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب على غريمه التقليدي ميلان 5 / 1 خلال مباراة "ديربي الغضب" التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من المسابقة، والتي شهدت فوز يوفنتوس على لاتسيو 3 / 1.

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أحداث المباراة

وأنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما هنريك مخيتاريان وماركوس تورام في الدقيقتين الخامسة و38.

وفي الشوط الثاني، نجح ميلان في تقليص الفارق بتسجيل هدفه الأول عن طريق رافاييل لياو في الدقيقة 57.

ولكن تمكن هنريك مخيتريان من تسجيل الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 69 ليصعب من مهمة ميلان في تعديل النتيجة.

ومع ذلك حاول ميلان تقليص الفارق ثم تعديل النتيجة، لكنه تلقى هدفا رابعا عن طريق هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 79 من ركلة جزاء قبل أن يسجل ديفيد فراتسي الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ميلان عند تسع نقاط في المركز الثالث.

إنتر ميلان يواصل مسلسل الانتصارات

وبهذا الفوز، حافظ فريق إنتر ميلان، وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره الرابع على التوالي.

في المقابل، تلقى ميلان أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم، علما بأنه حقق الفوز في أول ثلاث مباريات بالدوري.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق يوفنتوس على ضيفه لاتسيو 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من المسابقة.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة العاشرة وفيدريكو كييزا في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني ، تمكن فريق لاتسيو من تقليص الفارق بهدف سجله لويس ألبيرتو في الدقيقة 64 ،غير أن يوفنتوس سجل الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق عن طريق دوسان فلاهوفيتش.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد لاتسيو عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

وبهذا الفوز حافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم محققا انتصاره الثالث هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراة.

في المقابل، تلقى لاتسيو هزيمته الثالثة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة وحيدة.