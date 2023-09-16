السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ديربي الغضب.. إنتر وميلان بالقوة الضاربة في قمة الكالتشيو

إنتر
إنتر

كشف سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ميلان في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويقود هجوم إنتر في لقاء الليلة لاوتارو مارتينيز ويجاوره ماركوس تورام، بينما عاد أتشيربي للمشاركة أساسيًا في خط الدفاع.

أما ميلان فواصل المدرب ستيفانو بيولي الاعتماد على تشكيلته الأساسية باسثناء تغييران في خط الدفاع لإصابة كولولو وتوموري حيث بدأ بكيير بجانب ثياو.

تشكيل ديربي الغضب.. إنتر وميلان بالقوة الضاربة في قمة الكالتشيو

وجاء تشكيل إنتر كالآتي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: دراميان، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، مخيتاريان، هاكان، دي ماركو

خط الهجوم: تورام، لاوتارو

وجاء تشكيل ميلان كالآتي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كلابريا، ثياو، كيير، هيرنانديز

خط الوسط: لينديرز، لوفتس تشيك، كرونيتش

خط الهجوم: لياو، جيرو، بوليسيتش

تشكيل ديربي الغضب إنتر ميلان الكالتشيو لاوتارو جيرو

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