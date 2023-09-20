الشوط الأول.. بايرن ميونخ يتقدم على مانشستر يونايتد بثنائية فى دورى أبطال أوروبا

تقدم بايرن ميونخ الألماني على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “أليانز أرينا"، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وكاد كريستيان إريكسن أن يسجل هدفًا لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أولريخ.

واستطاع ليروي ساني تسجيل الهدف الأول لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 28 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تبادله الكرة مع هاري كين، حيث فشل الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد في التعامل معها، بشكل غريب، لتسكن شباكه.

وأضاف سيرج جنابري الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 32 من متابعة لتمريرة جمال موسيالا من الجانب الأيسر، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق الإنجليزي بثنائية نظيفة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا فشهد قيادة هاري كين لهجوم الفريق الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: سفين أولريخ

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز - يوزوا كيميتش

خط الوسط: ليون جروتسيكا - جمال موسيالا - سيرج جنابري - جمال موسيالا

خط الهجوم: هاري كين

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، فشهد قيادة الدنماركي راسموس هويلوند لخط الهجوم، فيما يشغل الإسباني سيرجي ريجيلون مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - ليساندرو مارتينيز - سيرجي ريجيلون

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - فاكوندو بيلستري - كريستيان إريكسن

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند

وتضم ذات المجموعة فريقي جلطة سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي.