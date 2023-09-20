الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبطال أوروبا.. تعادل سلبى بين ريال مدريد ويونيون برلين بالشوط الأول

ريال مدريد ويونيون
ريال مدريد ويونيون برلين

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد الإسباني ونظيره يونيون برلين الألماني ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا سلبيًا دون أهداف.

وفرض ريال مدريد استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، وكان الطرف الأكثر هجومًا على المرمى ولكن أغلب محاولاته اتسمت بالاستهتار في إنهاء الفرص.

وكاد كيفنبرج أن يسجل أول أهداف يونيون برلين في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، بعدما حول كرة عرضية بتسديدة ناحية المرمى ولكن تسديدته ارتطمت بساق أنطونيو روديجير ثم أمسكها الحارس كيبا.

ولعب جود بيلينجهام كرة عرضية داخل منطقة جزاء يونيون برلين في الدقيقة التالية وحولها خوسيلو برأسه ناحية المرمى وأمسكها الحارس بسهولة.

وأرسل لوكاس فاسكيز عرضية من الجانب الأيمن لمنطقة جزاء يونيو برلين في الدقيقة الخامسة، وحولها خوسيلو برأسه ومرت بجوار القائم الأيمن للحارس.

واستمرت تملك لاعبي ريال مدريد للكرة في وسط ملعب يونيون برلين وحاولوا الوصول للمرمى، وتسجيل هدف التقدم ولكنهم لم ينجحوا في خلق أي فرصة خطيرة على المرمى، بينما اعتمد فريق يونيون برلين على امتصاص هجمات ريال مدريد وحاول اللعب على الهجمات المرتدة.

وسدد ديفيد ألابا ركلة حرة مباشرة ناحية المرمى في الدقيقة 22 واعتلت المرمى.

لم تتوقف محاولات لاعبي الفريقين لتسجيل هدف التقدم ولكن الدقائق التالية من عمر الشوط لم تشهد أي محاولات خطيرة، على الرغم من اختراق لاعبي ريال مدريد لمنطقة جزاء الفريق الألماني أكثر من مرة ولكن بدون أي خطورة واضحة على المرمى.

وسدد لاعبو ريال مدريد كرة واحدة على المرمى من 9 محاولات وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، فيما لم يسدد لاعبو فريق يونيون برلين أي كرة على المرمى من 3 محاولات وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 71% مقابل 29% لصالح فريق يونيون برلين.

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