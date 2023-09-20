مشادات بين جماهير يونيون برلين والشرطة قبل مباراة الريال

شهد محيط ملعب سانتياجو برنابيو، مشاحنات بين جماهير فريق يونيون برلين الألماني وشرطة مدينة مدريد قبل انطلاق مباراتهم ضد ريال مدريد.

ويحل يونيون برلين ضيفًا على ريال مدريد في الثامنة إلا الربع مساءً ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت ماركا الإسبانية مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة التدوينات القصيرة لبعض المشاحنات بين جماهير يونيون برلين التي تحاول الدخول إلى ملعب سانتياجو برنابيو من أجل حضور مباراة فريقهم وعناصر من شرطة مدريد والمتواجدين لتأمين محيط الملعب للمباراة.

أشارت ماركا إلى أن مشجعي يونيون برلين يواجهون مشاكل في الوصول للملعب، وأنهم دخلوا في مشاحنات مع الشرطة.

ويقع ريال مدريد مع يونيون برلين في المجموعة الثالثة رفقة أندية نابولي الإيطالي وسبورتنج براجا البرتغالي.

تشكيل ريال مدريد لمباراة يونيون بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - خوسيلو ماتو.

فيما جاءت دكة بدلاء ريال مدريد على النحو الآتي: "أندريه لونين، كانيزاريس، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، توبياس، جونزالو، براهيما دياز، داني سيبايوس، فريدريكو فالفيردي، توني كروس".