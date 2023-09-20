بايرن ميونخ يتفوق على مانشستر يونايتد فى تاريخ المواجهات بأبطال أوروبا

ساعات قليلة وتنطلق مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في مستهل مشوارهما ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لخوض مواجهة شرسة أمام نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، في قمة نارية على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، قبل القمة النارية المرتقبة في مستهل مشوارهما ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم المرتقبة هي رقم 12 في تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

- والتقى الفريقان في 11 مباراة من قبل، حقق خلالها بايرن ميونخ الفوز في أربع مباريات، مقابل انتصارين فقط لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في خمس مواجهات.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو بايرن ميونخ 16 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفًا من قِبل لاعبي مانشستر يونايتد.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في عام 2014، في مباراتي الذهاب والإياب لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، قبل أن يحسم بايرن ميونخ مباراة الإياب بالفوز بنتيجة 3-1.

- ويتواجد حاليًا فريقا بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم أيضًا ناديي كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي.

- وشهدت النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا تألق فريق بايرن ميونخ، الذي ودّع الدور ربع النهائي من المسابقة، على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي توّج باللقب، بينما لم يشارك فريق مانشستر يونايتد في النسخة الماضية من المسابقة.