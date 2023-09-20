"المهمة المستحيلة".. صحف أوروبا تُشيد بخماسية برشلونة وتتحدث عن قمة البايرن واليونايتد

انتهت مباريات اليوم الأول في مستهل مشوار بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" للموسم الجديد 2023-2024.

وشهد اليوم الأول تألقًا كبيرًا من قِبل الأندية الأوروبية، التي حققها انطلاقة قوية في دوري الأبطال، وعلى رأسها نادي برشلونة الإسباني.

وحقق فريق برشلونة فوزًا كاسحًا على رويال أنتويرب البلجيكي بخماسية نظيفة، بينما تغلّب مانشستر سيتي الإنجليزي على سرفينا زفيردا الصربي بنتيجة 3-1.

وتمكّن فريق مانشستر سيتي من تحقيق إنجازًا فريدًا، بحفاظه على سجله خاليًا من الهزيمة على أرضه في دوري الأبطال برصيد 26 مباراة.

في حين نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في حسم القمة النارية لصالحه بالفوز على بروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، وأضاف المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 58 من زمن المباراة.

وبعد تسجيله الهدف، تمكّن مبابي من حفر اسمه في تاريخ اللاعبين الفرنسيين بدوري أبطال أوروبا، حيث أصبح ثاني هدّاف فرنسي لفريق واحد برصيد 35 هدفًا بقميص باريس سان جيرمان، ليُعادل إنجاز مواطنه تيري هنري الذي حققه مع أرسنال الإنجليزي.

ويتصدر كريم بنزيما قائمة الهدّافين الفرنسيين برصيد 78 هدفًا بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

الصحف العالمية تُشيد بتألق الأندية في انطلاقة دوري أبطال أوروبا

من جانبها، سلطت الصحف العالمية الضوء على نتائج مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، حيث كانت البداية مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي عنونت "​جواو فيليكس​ يقود برشلونة لفوز ساحق بخماسية، وأتلتيكو مدريد يتعادل مع لاتسيو 1-1".

كما أبرزت الصحيفة تصريحات هاري كين، والتي أشاد خلالها بقدرات جود بيلينجهام وتألقه مع ريال مدريد في موسمه الأول.

صحيفة "ماركا"

فيما خرجت صحيفة "آس" بعنوان "جواو فيليكس الرائع"، مُضيفة: "جواو يتوهج مع برشلونة ويقود الفريق للفوز بخماسية في انطلاقة دور المجموعات بدوري الأبطال".

وتابعت الصحيفة: "تعادل قاتل بين أتتيكو مدريد ولاتسيو بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من التشامبيونزليج".

صحيفة "آس"

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد عنونت "الساحر فيليكس"، مُضيفة: "برشلونة يُحقق انطلاقة مميزة بفوز مُثير على رويال أنتويرب بخماسية دون رد".

صحيفة "موندو ديبورتيفو"

ولم تختلف صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن البقية، إذ جاءت بعنوان "جواو المدهش"، مُضيفة: "برشلونة يسحق رويال أنتويرب بخماسية نظيفة".

وتابعت الصحيفة: "جواو يتألق ويقود برشلونة نحو الفوز بهدفين، وانطلاقة قوية للبلوجرانا في دوري أبطال أوروبا".

صحيفة "سبورت"

كذلك أشادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بتألق فريق باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند، وخرجت بعنوان "أشرف حكيمي رجل المباراة"، مُضيفة: "مبابي وحكيمي يقودان فريق العاصمة نحو الفوز بهدفين دون رد أمام دورتموند في انطلاقة دوري الأبطال".

صحيفة "ليكيب"

في المقابل، ركزت الصحف الإنجليزية على تألق فريق مانشستر سيتي، حيث أشادت صحيفة "ميرور" في عنوانها "ألفاريز يقود السيتي للفوز على النجم الأحمر الصربي"، مُضيفة: "الفريق السماوي يهزم نظيره الصربي بثلاثية مقابل هدف في انطلاقة دوري أبطال أوروبا".

كما أشارت الصحيفة إلى القمة النارية التي تجمع بين ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره بايرن ميونخ الألماني، ووصفتها بـ"المهمة المستحيلة".

وكتبت الصحيفة: "مانشستر يونايتد المثقل بالأزمات يتجه إلى ألمانيا في معاناة من الإصابات.. والآن هاري كين يستهدفهم لقيادة بايرن ميونخ نحو الفوز في دوري الأبطال".

صحيفة "ميرور"

واتفقت صحيفة "صن" مع نظيرتها السابقة، حيث عنونت "قمة نارية أخرى في دوري الأبطال".

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، والتي أكد خلالها أنه ليس نادمًا على عدم ضم هاري كين، مُشيرًا إلى أنه يُراهن على تألق المهاجم هويلاند أمام بايرن ميونخ.

في حين جاءت صحيفة "التايمز" البريطانية، بعنوان "عودة دوري الأبطال"، مُضيفة: "ألفاريز يسجل ثنائية مع نجاة السيتي من الرعب أمام النجم الأحمر الصربي".

كما أشارت الصحيفة إلى تعادل نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع ميلان الإيطالي في دوري الأبطال، وكتبت: "نيك بوب حارس نيوكاسل يمنح فريقه نقطة حاسمة".