برشلونة يكتسح رويال أنتويرب بخماسية نظيفة فى دورى أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة الإسباني انتصارًا كاسحًا على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونتجيك، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفرض البرتغالي جواو فيليكس نفسه نجمًا للمباراة بعدما سجل هدفين وصنع هدف آخر.

وسجل ثلاثية برشلونة في الشوط الأول كل من جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي وباتالي بالخطأ في مرماه بالدقائق 11، 19 و22.

وسجل بابلو جافي الهدف الرابع للفريق الكتالوني في الدقيقة 54، قبل أن يعود يليكس ليسجل لهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 66.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، فيما تجمد رصيد رويال أنتويرب عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وفي نفس التوقيت وفي نفس المجموعة فاز فريق بورتو البرتغالي على مضيفه شاختار دونيستك الأوكراني بثلاثية مقابل هدف.

سجل أهداف بورتو جالينو "هدفين" والإيراني مهدي تاريمي بالدقائق 8، 15 و29، بينما سجل هدف شاختار كيفن كيلسي بالدقيقة 13.

بورتو تحصل على أول 3 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن برشلونة، فيما ظل شاختار بلا نقاط في المركز الثالث.

تشكيل برشلونة.. جواو فيليكس ورافينيا يقودان الهجوم أمام أنتويرب

وقاد الهجوم جواو فيليكس ويجاوره رافينيا وأمامهما روبرت ليفاندوفسكي.

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أندرياس كريستنسن - جوليس كوندي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بابلو جافي - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

وشارك اللاعب المغربي لامين يامال في المباراة كبديل مع فريقه برشلونة الإسباني من الدقيقة 68 بدلًا لـ جواو فيليكس.