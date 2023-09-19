الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل برشلونة.. جواو فيليكس ورافينيا يقودان الهجوم أمام أنتويرب

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره رويال أنتويرب البلجيكي مساء اليوم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقود الهجوم جواو فيليكس ويجاوره رافينيا وأمامهم روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل برشلونة.. جواو فيليكس ورافينيا يقودان الهجوم أمام أنتويرب 

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو، كريستنسن، كوندي، بالدي

خط الوسط: جابي، دي يونج، جوندوجان

خط الهجوم: فيليكس، ليفاندوفسكي، رافينيا

موعد مباراة برشلونة وأنتويرب بدوري أبطال أوروبا

وتقام المباراة في العاشرة مساءً على ملعب كامب نو، ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة نتائجه الإيجابية من بداية الموسم الجاري، والفوز في مباراة اليوم لبداية حصد النقاط والدخول في الصراع على صدارة المجموعة بشكل مبكر والتأهل للأدوار الإقصائية.

وفي نفس التوقيت وعلى ملعب فولكس بارك ستاديوم يلتقي فريق شاختار دونتيسك نظيره بورتو البرتغالي، ويسعى كلً منهما لتحقيق الفوز قبل مواجهة برشلونة والذي يعد الطرف الأقوى والأقرب لتصدر المجموعة، للبدء في حصد النقاط والتأهل للأدوار المقبلة من البطولة.

ويرغب فريق شاختار دونتيسك في حصد الفوز من أجل الدخول بشكل مبكر في المنافسة على المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية من البطولة، والعبور للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018 والذي ودع البطولة خلاله من دور الـ16 أمام روما الإيطالي.

وبمنافسات المجموعة الخامسة، يحل فريق سيلتك الاسكتلندي ضيفًا على نظيره فينورد الهولندي في العاشرة مساءً، على ملعب دي كويب، فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على لاتسيو بنفس المجموعة وفي نفس التوقيت.

برشلونة دوري ابطال اوروبا أنتويرب كامب نو فيليكس رافينيا

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