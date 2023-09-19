الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يستهل مبارياته بدورى أبطال أوروبا بمواجهة أنتويرب البلجيكى

برشلونة
برشلونة

يستضيف فريق برشلونة الإسباني، العائد لمنافسات دوري أبطال أوروبا بعدما غاب عنها في الموسم الماضي، نظيره فريق أنتويرب البلجيكي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات البطولة.


 موعد مباراة برشلونة وأنتويرب بدوري أبطال أوروبا


وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب كامب نو، ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة نتائجه الإيجابية من بداية الموسم الجاري، والفوز في مباراة اليوم لبداية حصد النقاط والدخول في الصراع على صدارة المجموعة بشكل مبكر والتأهل للأدوار الإقصائية.

وفي نفس التوقيت وعلى ملعب فولكس بارك ستاديوم يلتقي فريق شاختار دونتيسك نظيره بورتو البرتغالي، ويسعى كلً منهما لتحقيق الفوز قبل مواجهة برشلونة والذي يعد الطرف الأقوى والأقرب لتصدر المجموعة، للبدء في حصد النقاط والتأهل للأدوار المقبلة من البطولة.

ويرغب فريق شاختار دونتيسك في حصد الفوز من أجل الدخول بشكل مبكر في المنافسة على المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية من البطولة، والعبور للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018 والذي ودع البطولة خلاله من دور الـ16 أمام روما الإيطالي.

وبمنافسات المجموعة الخامسة، يحل فريق سيلتك الاسكتلندي ضيفًا على نظيره فينورد الهولندي في العاشرة مساءً، على ملعب دي كويب، فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على لاتسيو بنفس المجموعة وفي نفس التوقيت.

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