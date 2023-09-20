الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

احتمالية غياب بنزيما وحمد الله عن الاتحاد أمام الفتح بالدورى السعودى

كريم بنزيما وعبد
كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله

يبدو أن النجمان الفرنسي كريم بنزيما، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، ثنائي اتحاد جدة السعودي، قد يغيبان عن المشاركة أمام الفتح في بطولة الدوري السعودي، بعد غيابهما عن تدريبات الفريق؛ بسبب الإصابة.

ويستعد فريق اتحاد جدة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الفتح، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي، غدًا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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احتمالية غياب كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله عن مباراة اتحاد جدة والفتح في الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الثنائي كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله قد يغيبان عن مباراة الاتحاد المقبلة أمام الفتح في الدوري السعودي؛ بسبب إصابتهما.

يأتي ذلك تعقيبًا على بيان النادي السعودي الرسمي، الذي صدر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، والذي أكد خلاله غياب كريم بنزيما؛ بسبب إصابته بالإنفلونزا.

بينما تعرّض عبد الرزاق حمد الله للإصابة في الكتف بعد خضوعه للفحوصات الطبية، على أن يتابع الجهاز الطبي الخطة العلاجية للاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان عبد الرزاق حمد الله قد اضطر للخروج قبل دقائق من نهاية الشوط الأول لمباراة الاتحاد أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، التي أقيمت يوم الإثنين الماضي؛ بسبب الإصابة.

ويتواجد فريق اتحاد جدة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط، وذلك بعد خوض 6 جولات من المسابقة.

وكان فريق الاتحاد قد تغلّب على الأخدود بهدف نظيف، سجله كريم بنزيما، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الماضية من الدوري السعودي.

بنزيما كريم بنزيما عبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة الفتح الدوري السعودي

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