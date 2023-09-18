مهاجم وست هام: محمد صلاح لم يرفض الانتقال لـ اتحاد جدة

يرى ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي، أن المحترف المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول لم يرفض الانتقال إلى اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي المنقضي.

ورفض نادي ليفربول عرضًا قياسيًا من الاتحاد للتعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وقال أنطونيو في تصريحات لشبكة “بي بي سي” البريطانية: "محمد صلاح لم يرفض الانتقال لـ الاتحاد، بأي حال من الأحوال، لقد تم الإبقاء عليه ووضع ليفربول علامة حمراء تجاهه مفادها: "لن تذهب إلى أي مكان".

وأضاف: "لكي نكون منصفين معه، فهو لم يثير ضجة وتركهم يفعلون ما كانوا يفعلون، لكنني أعرف حقيقة أنه كان مستعدًا للرحيل".

وشدد أنطونيو على أن صلاح كان ليغادر أنفيلد لأنه حقق كل ما يمكنه تحقيقه هناك، وليس من أجل مكاسب مالية.

وتابع أنطونيو: “ماذا يمكنه أن يفعل أيضًا في ليفربول؟ لقد فعل كل شيء، الانتقال للسعودية فرصة عظيمة بالنسبة له، فهو رجل مسلم وكان سيتوفر كل شيء يصرخ من أجله.. لم يكن هناك أي شيء سلبي فعلي للرجل لعدم القيام بذلك، لعدم الرحيل. أتفهم أن لديه عقدًا، وقد أوفى به”.

وزاد:"لقد فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هل تعرف ماذا يعني ذلك؟ لو فاز بآخر لن يضيف الكثير إلى أي شيء آخر.. لقد فعل كل ما يمكنه فعله في ليفربول.. هو رجل مسلم يذهب إلى بلد مسلم، وسيتم دفع 215 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول من أجل لاعب يبلغ من العمر 31 عامًا.. أجد أنه من الجنون تمامًا أنهم لم يقبلوا ذلك".

واختتم:" سؤالي هو لأجل ماذا سيلعب ليفربول هذا العام؟ حتى لو لم تتمكن من استبدال الرجل، فلنعتبر هذا الموسم مرحلة انتقالية".