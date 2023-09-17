الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تجاوز محرز.. أرقام قياسية يستهدفها الفرعون المصرى صلاح هذا الموسم

محمد صلاح
محمد صلاح

قاد المحترف المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، في افتتاحية منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

صلاح صنع هدفين وساهم في تسجيل الثالث، ليقود ليفربول لقلب تأخرهم أمام وولفرهامبتون بهدف، لفوز بثلاثية، جعلهم يواصلون نتائجهم الإيجابية مع انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي.

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روبرتسون يُشيد بتألق محمد صلاح أمام وولفرهامبتون: "لاعب حاسم"

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محمد صلاح الأكثر صناعة للأهداف فى الدوريات الأوروبية خلال 2023

حتى ولو لم يسجل، إلا أن "مو" واصل تحطيم الأرقام القياسية، حيث أصبح أكثر لاعب إفريقي يصنع أهدافًا في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، برصيد 63 صناعة، متفوقًا على الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق، والذي صنع 61 هدفًا، إضافة لأرقام قياسية أخرى.

"مو" أصبح يحطم رقمًا قياسيًا تلو الآخر، وفي هذا التقرير، نستعرض أرقامًا يستهدف صلاح تحقيقها هذا الموسم.

– الدخول في قائمة العشرة الأوائل

صلاح يتبقى له 9 أهداف فقط ليقتحم قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 141 هدفًا حتى الآن في المركز الرابع عشر بالقائمة، وينقصه 9 أهداف ليعادل سجل مايكل أوين صاحب المركز العاشر.

– صلاح صنع 63 هدفًا كما ذكرنا، ويهدف لصناعة 17 آخرين هذا الموسم، من أجل الدخول في قائمة أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف في "بريميرليج"، بالتساوي مع الأسطورة ديفيد بيكهام.

– وحال صناعة صلاح 17 هدفًا آخرين، فسيصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي، متفوقًا على تييري هنري وكيفن دي بروين، اللذين صنعا 20 هدفًا في موسم واحد.

– يأمل صلاح في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف لبطولة الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته، آملًا في معادلة رقم الفرنسي تييري هنري، حيث حقق "مو" الجائزة 3 مرات من قبل.

– سجل صلاح 188 هدفًا مع ليفربول حتى الآن بمختلف المسابقات، ويأمل في تسجيل 12 هدفًا ليوقع على الهدف رقم 200 رفقة فريقه.

محمد صلاح صلاح ولفرهامبتون ليفربول الدورى الانجليزى

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