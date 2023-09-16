السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرقام حطمها محمد صلاح بعد تألقه ضد ولفرهامبتون

محمد صلاح
محمد صلاح

واصل محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، نجم فريق ليفربول، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح في فوز فريقه على ولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وصنع صلاح أهداف ليفربول الثلاثة في المباراة.

أرقام محمد صلاح أمام ولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى

بات محمد صلاح، ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسهم في 200 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد ستيفن جيرارد، قائد النادي التاريخي، ووصل لـ205 صناعة في تاريخ مشاركاته مع الريدز، فيما يملك ستيفن جيرارد 233 مساهمة تهديفية.

كما أصبح صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف بعدما وصل لصناعة الهدف 63، محطمًا رقم رياض محرز بـ61 هدفًا.
وأصبح صلاح رابع لاعب يصنع هدفًا في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي بعد موزي عزت في ديسمبر 2003، وسيسك فابريجاس في يناير 2015، وجيرارد يدولوفيو في ديسمبر 2015.

وانتقل محمد صلاح لنادي ليفربول قادمًا من روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه، مشاركًا في 309 مباريات، وسجل 188 هدفًا وصنع 81 لزملائه في الفريق.

وساهم محمد صلاح في استعادة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا، إضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وبطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ووضع اسمه ضمن أساطير الريدز التاريخيين.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج مباراة ليفربول وولفرهامبتون

مواد متعلقة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

يورجن كلوب عن مستقبل محمد صلاح: لست قلقًا

الأكثر قراءة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

أول لقاء مع أسرة زارها الرئيس السيسى بسدس الأمراء: "شعرنا أنه فرد من أفراد أسرتنا" (خاص)

أرقام حطمها محمد صلاح بعد تألقه ضد ولفرهامبتون

مواطنون يشكرون الرئيس السيسى على زيادة علاوة الغلاء: دائم الدعم لنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات