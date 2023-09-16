أرقام حطمها محمد صلاح بعد تألقه ضد ولفرهامبتون

واصل محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، نجم فريق ليفربول، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح في فوز فريقه على ولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وصنع صلاح أهداف ليفربول الثلاثة في المباراة.

أرقام محمد صلاح أمام ولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى

بات محمد صلاح، ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسهم في 200 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد ستيفن جيرارد، قائد النادي التاريخي، ووصل لـ205 صناعة في تاريخ مشاركاته مع الريدز، فيما يملك ستيفن جيرارد 233 مساهمة تهديفية.

كما أصبح صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف بعدما وصل لصناعة الهدف 63، محطمًا رقم رياض محرز بـ61 هدفًا.

وأصبح صلاح رابع لاعب يصنع هدفًا في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي بعد موزي عزت في ديسمبر 2003، وسيسك فابريجاس في يناير 2015، وجيرارد يدولوفيو في ديسمبر 2015.

وانتقل محمد صلاح لنادي ليفربول قادمًا من روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه، مشاركًا في 309 مباريات، وسجل 188 هدفًا وصنع 81 لزملائه في الفريق.

وساهم محمد صلاح في استعادة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا، إضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وبطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ووضع اسمه ضمن أساطير الريدز التاريخيين.