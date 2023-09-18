الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محلل "BBC": محمد صلاح فى أفضل مستوياته مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد جاريث كروكس، محلل شبكة "BBC" البريطانية، ومهاجم مانشستر يونايتد السابق، بأداء محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي.

ويواصل محمد صلاح توهجه مع ليفربول، حيث شارك في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2023-2024،  سجل خلالهم هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة حتى الآن.

محلل شبكة "BBC" يُشيد بمحمد صلاح

ونشرت شبكة "BBC" البريطانية، تصريحات جاريث كروكس قائلًا: "في وجهة نظري، محمد صلاح يُقدم أفضل مستوياته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

وتابع: "الأمر لا يتوقف عند تسجيل الكثير من الأهداف لتقييم اللاعب بأنه الأفضل".

وأوضح: "صلاح لم يُعد يسجل الأهداف الآن، ولكنه يواصل تطوره ويُقدّم أداءً مميزًا وبشكل أفضل من المواسم الماضية منذ انضمامه في عام 2017".

وواصل:"شاهدنا محمد صلاح أمام وولفرهامبتون، تألق كثيرًا وباحترافية شديدة منذ بداية الموسم".

وعن شائعات انضمام محمد صلاح إلى الدوري السعودي، قال كروكس: "من الطبيعي أن تهتم جميع الأندية بالحصول على خدماته؛ نظرًا لتألقه وما يقدمه في أرض الملعب".

وأكمل: "ولكن محمد صلاح قدّم نموذجًا مثاليًا يُحتذى به، بعد رفضه للعرض السعودي، وأريد أن أشكره، أعتقد أنه يجب على ليفربول التمسك بخدمات صلاح".

واختتم جاريث كروكس تصريحاته: "كذلك أود أن أشكر إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب، قليلون كانوا سيرفضون العرض السعودي الكبير".

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يأتي ذلك بعدما تألق محمد صلاح بشكل كبير خلال مشاركته في مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون، التي أقيمت السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3- 1.

وتمكّن محمد صلاح من صناعة هدفين لزميليه كودي جاكبو وأندرو روبرتسون في الدقيقتين 55 و85 من زمن اللقاء. 

وبعد صناعته هدفين، أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف بعدما وصل لصناعة الهدف 63، محطمًا رقم الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق، الذي صنع 61 هدفًا.

محمد صلاح صلاح ليفربول جاريث كروكس الدورى الانجليزى

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