الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا بثلاثية نظيفة على حساب أولماليك الأوزبكي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

استهل اتحاد جدة السعودي مشواره في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز على ضيفه أولماليك الأوزبكي 3-0 اليوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل سباهان أصفهان الإيراني مع مضيفه  القوة الجوية العراقي 2 -2.

وعلى استاد الأمير عبد الله الفيصل، حسم اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي فوزه على أولماليك في الشوط الأول، حيث تقدم هارون كمارا بهدف في الدقيقة 11 ثم أضاف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 15 قبل أن يضيف رومارينيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وعلى ملعب فرانسو حريري، تقدم علي جاسم بهدف للقوة الجوية في الدقيقة 26 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك محمد قرباني التعادل لسباهان أصفهان.

وفي الشوط الثاني سجل محمد قرباني الهدف الثاني له وللفريق الإيراني في الدقيقة 67 كما أحرزعلي جاسم الهدف الثاني له وللقوة الجوية قبل ثلاث دقائق من النهاية.

 

 

 

 

 

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