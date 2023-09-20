الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الداخلية يستضيف إنبي في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز

مباراة انبي والطيران
مباراة انبي والطيران الودية استعدادا للدوري

يستضيف الداخلية فريق انبي في الرابعة عصر اليوم، باستاد السلام في الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2023 – 2024.

وإذا كانت البداية دائما صعبة فانها ستكون أصعب لفريق الداخلية، الذي شهد عملية إحلال وتجديد في صفوفه بعد رحيل مدربه علاء عبد العال وعدد كبير من لاعبيه.

تغييرات بالجملة في الداخلية

الداخلية شهد تغييرات كبيرة عن الموسم الماضي وتولى ميمي عبد الرازق المسئولية الفنية خلفا لعلاء عبد العال ويعتبر الداخلية ثاني أكثر فرق الدوري إبراما للصفقات الجديدة وضم 23 لاعبا وهم محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي وأنس شندي لاعب منتخب السويس وعبد الرحمن عاطف " أجويرو"  وإيهاب سمير لاعبي غزل المحلة  وسعيد هاني لاعب سموحة مواليد 2002 وباسم مدحت وعمرو بركات من الجونة ورمضان مصطفى وإبراهيم جلال من إنبي ومصطفى معوض لاعب بتروجت وأحمد سيد غريب مهاجم الأهلي ومحمود حسونة لاعب النصر وأحمد شداد وأحمد عماد ولؤي فهمي وأحمد عبد الرسول وإبراهيم ناجي إعارة من المصري وحمدي موسى لاعب الأهلي الذي قام إف سي زد بضمه ثم إعارته للداخلية ومحمد أسامة لاعب فاركو وعبد الرحمن رمضان لاعب المدينة المنورة وإبراهيم أيو وعبد الرحمن بودي إعارة من سيراميكا كليوباترا والتونسي أشرف العفلي من الجزيرة الليبي".

وحاول ميمي عبد الرازق استغلال المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الإعداد لتحقيق التفاهم والانسجام بين اللاعبين والوصول لأفضل لتشكيل لمباراة اليوم على أما تحقيق بداية قوية في الدوري.

استقرار فني في الفريق البترولي

في المقابل احتفظ انبي بمدربه تامر مصطفى وعاني الفريق من أزمة إيقاف القيد التي تم حلها في اللحظات الأخيرة وقام مسئولو النادي بضم زياد طارق لاعب الأهلي الذي كان معارا لسموحة الموسم الماضي والسنغالي مامي ليباس، بينما رحل عن الفريق كل من محمد إسماعيل وجرجس مجدي وإبراهيم جلال وعماد ميهوب وإيريك تراوري ويسعى الفريق البترولي للفوز وحصد أول ثلاث نقاط هذا الموسم.

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده وائل شعبان و طارق مصطفي ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو ومحمود ناصف مساعد حكم فيديو.

الدوري الممتاز الداخلية فريق إنبي ميمي عبد الرازق تامر مصطفى

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