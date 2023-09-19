الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسى تاو يعزز تقدم الأهلى بهدفين فى شباك المصرى

بيرسي تاو
بيرسي تاو

تقدم الأهلي على نظيره المصري بهدفين دون مقابل في المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب، مساء اليوم، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وسجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني للفريق الأهلاوي في الدقيقة 69 بعد تبادل الكرة بشكل رائع من محمد هاني، ليطلق الكرة بيسراه في شباك محمود جاد، معززًا تقدم فريقه.

ثم سجل ثاني أهدافه بالدقيقة 73 بتسديدة داخل منطقة الجزاء بنفس الطريقة، والثالث للأهلي بعد انفراد من تمريرة رائعة لإمام عاشور.

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق المغربي رضا سليم في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة إمام عاشور ليوقع على أول أهدافه بقميص المارد الأحمر.

وانتقل رضا سليم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي قادمًا من الجيش الملكي المغربي.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري

يستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه الليلة، مع نظيره المصري البورسعيدي، في السابعة مساء الثلاثاء، موعد مباراة الأهلي والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الأهلي مع المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، المالك الرسمي والحصري، لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة الفريق البورسعيدي، غياب 11 لاعبًا عن المواجهة لأسباب مختلفة، وهم: كريم نيدفيد ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة، وأكرم توفيق لاستكمال البرنامج التأهيلي، وصلاح محسن للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.

كما تم استبعاد خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي كريستو، ومعتز محمد بجانب الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات.

الاهلى المصرى الدوري بيرسى تاو محمد هاني

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