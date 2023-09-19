موديست يقود هجوم الأهلى أمام المصرى فى الدورى

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصري مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من الدوري.

ويبدأ الفرنسي أنتوني موديست لأول مرة أساسيًا في تشكيل الأهلي، حيث يقود الهجوم ويجاوره رضا سليم وبيرسي تاو.

تشكيل الأهلي.. موديست يقود الهجوم أمام المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم، رامي ربيعة وعلى معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا، وإمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسى تاو، رضا سليم، وأنتونى موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، أحمد عبدالقادر، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد زعلوك، كريم الدبيس.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه الليلة، مع نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء موعد مباراة الاهلي والمصري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023 /2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز:

تنقل مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، المالك الرسمي والحصري، لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة الفريق البورسعيدي، غياب 11 لاعبا عن المواجهة للأسباب مختلفة، وهم كريم نيدفيد ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة، وأكرم توفيق لاستكمال البرنامج التأهيلي، وصلاح محسن للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.

كما تم استعباد كلاً من خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي كريستو، ومعتز محمد بجانب الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات للايقاف.