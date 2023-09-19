الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موديست يقود هجوم الأهلى أمام المصرى فى الدورى

موديست
موديست

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصري مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من الدوري.
ويبدأ الفرنسي أنتوني موديست لأول مرة أساسيًا في تشكيل الأهلي، حيث يقود الهجوم ويجاوره رضا سليم وبيرسي تاو.

تشكيل الأهلي.. موديست يقود الهجوم أمام المصري

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم، رامي ربيعة وعلى معلول.
  • خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا، وإمام عاشور.
  • خط الهجوم: بيرسى تاو، رضا سليم، وأنتونى موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، أحمد عبدالقادر، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد زعلوك، كريم الدبيس.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه الليلة، مع نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء موعد مباراة الاهلي والمصري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023 /2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز:

تنقل مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، المالك الرسمي والحصري، لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة الفريق البورسعيدي، غياب 11 لاعبا عن المواجهة للأسباب مختلفة، وهم كريم نيدفيد ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة، وأكرم توفيق لاستكمال البرنامج التأهيلي، وصلاح محسن للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.

كما تم استعباد كلاً من خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي كريستو، ومعتز محمد بجانب الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات للايقاف.

كولر الاهلى المصرى موديست أنتوني موديست إمام عاشور موعد مباراة الاهلى والمصرى مباراة الأهلي والمصري

مواد متعلقة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

جماهير المصرى تتجه إلى برج العرب لمساندة الفريق أمام الأهلى

"الدستور" تحلل.. مَن الأقرب للفوز فى مباراة الأهلى والمصرى؟

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

قاتل ابن عشيقته بالهرم يدلى باعترافات مثيرة: "سهراتى كانت حمرا"

موديست يقود هجوم الأهلى أمام المصرى فى الدورى

النائب العام المستشار محمد شوقى يبدأ مهام منصبه الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟