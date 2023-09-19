الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام المصرى البورسعيدى بالدورى الممتاز

الأهلي
الأهلي

أصبح البحث عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل مؤخرًا.

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة، بحثا عن هدفين لا ثالث لهما، الأول مصالحة الجماهير عن الإخفاق القاري أمام اتحاد العاصمة وضياع لقب السوبر الإفريقي، عقب الهزيمة أمام الفريق الجزائري بهدف نظيف، الجمعة الماضية.

أما ثانى الأهداف، التي يسعى المارد الأحمر لتحقيقه، هو خطف النقاط الثلاث، لتكون بمثابة إنذار شديد اللهجة لجميع المنافسين، بأن الأهلي لن يتنازل عن الاحتفاظ بدرع الدوري مطلقا، للعام الثاني على التوالي والمرة الـ44 في تاريخ القلعة الحمراء.

أما الفريق البورسعيدي، فيحاول استغلال الحالة النفسية السيئة للاعبي الأهلي، في تحقيق نتيجة إيجابية من جهة، ورد الصاع صاعين للمارد الأحمر، الذي تسبب في خروجه من نسخة بطولة كأس مصر (نسخة الموسم الماضي 2023/2024)، بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر، المباراة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم وعلى معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية، وإمام عاشور ورضا سليم.

خط الهجوم: بيرسى تاو وأنتونى موديست.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه الليلة، مع نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء موعد مباراة الاهلي والمصري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، المالك الرسمي والحصري، لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة الفريق البورسعيدي، غياب 11 لاعبا عن المواجهة للأسباب مختلفة، وهم كريم نيدفيد ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة، وأكرم توفيق لاستكمال البرنامج التأهيلي، وصلاح محسن للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.

كما تم استعباد كلاً من خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو، ومعتز محمد بجانب الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات للايقاف.

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