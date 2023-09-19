الليلة.. الأهلى يصطدم بالمصرى فى رحلة الحفاظ على لقب الدورى ببرج العرب

يلتقى الفريق الأول بنادي الأهلي نظيره فريق المصرى البورسعيدي في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

الأهلى يرغب في مصالحة جماهيره

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو حامل اللقب ويرغب في مصالحة جماهيره وتحقيق أول فوز في الموسم الجديد ومحاولة الخروج من أجواء خسارة اللقب الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري ويغيب حسين الشحات وكهربا للإيقاف وعمرو السولية ومحمود متولي للإصابة وأكرم توفيق وكريم فؤاد لعدم الجاهزية الفنية.

في المقابل، يدخل المصري المباراة بقيادة فنية جديدة يقودها علي ماهر بجانب تدعيم الفريق البورسعيدي بصفقات جديدة وصلت إلى 11 لاعبًا جديدًا تم ضمهم في الميركاتو الصيفي ويرغب في تحقيق أول نتيجة إيجابية في الموسم.

وتقابل الفريقان في 126 مباراة بالدوري الممتاز وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة وتعادل الفريقين في 37 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري 176 مرة بينما سجل لاعبو المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة المصري البورسعيدي طالبهم خلالها بضرورة نسيان مباراة اتحاد العاصمة، مشيرا إلي أن هذه كانت أول مباراة للفريق هذا الموسم ولكن هذا ليس مبررًا لما حدث حيث كان يجب أن يكون أداء الفريق الهجومي أحسن مما شاهدناه ولا بد من تصحيح هذه الأخطاء في لقاء اليوم.