الجولة الافتتاحية بدور المجموعات في التشامبيونزليج.. فاينورد يفوز لأول مرة وسيلتك لا يفوز

لم يسبق أن تواجه ناديا فاينورد روتردام الهولندي، وسيلتك الاسكتلندي في بطولة دوري أبطال أوروبا من قبل، ومن ثم تعد المواجهة التي جمعتهما في الجولة الأولى في المجموعة الخامسة على ملعب فاينورد هي الأولى بينهما، وهي المواجهة التي تمكن من حسمها فاينورد بنتيجة هدفين نظيفين.

في الوقت الذي حصل فيه فاينورد على أول ثلاث نقاط تصدر بها المجموعة مستفيدا من تعادل نادي لاتسيو الإيطالي مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إيجابيا بنتيجة هدف لمثله تذيل سيلتك المجموعة بلا نقاط.

هذا هو الانتصار الأول لفاينورد في الجولة الأولى في دور المجموعات.

المرة الأولى التي تواجد فيها فاينورد في دور المجموعات

لم ينجح فاينورد في دخول دور المجموعات سوى مرتين فقط من إجمالي 4 مشاركات في دوري أبطال أوروبا بنظامها الحالي المعمول به منذ موسم 2003 – 2004 هذه المرة أما المرة الأولى، فكانت في موسم 2017 – 2018، وانهزم على يد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة كبيرة 4 أهداف دون رد في الجولة الأولى في المجموعة السادسة.

فشل في تجاوز دور المجموعات إذ قبع في قاع المجموعة حيث لم يتمكن من جمع سوى 3 نقاط من انتصار وحيد على نادي نابولي الإيطالي بنتيجة 2 – 1 في الجولة السادسة والأخيرة في حين تلقى 5 هزائم منها هزيمتان على يد كل من مان سيتي، ونادي شاختار دونيتسك الأوكراني، وهزيمة وحيدة على يد نابولي.

سيلتك وعقدة البدايات

على الجانب الآخر سيلتك لا يفوز على الاطلاق في الجولة الأولى في دور المجموعات الذي تواجد فيه 11 مرة من أصل 20 مشاركة في دوري أبطال أوروبا بنظامها الجاري المطبق منذ موسم 2003 – 2004، وفي هذا الموسم خسر أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 1 – 2 في المجموعة الأولى.

والمرة الثانية كانت في موسم 2004 – 2005، وانهزم على يد نادي برشلونة الإسباني بنتيجة 1 – 3 في المجموعة السادسة.

سيلتك وتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى

والمرة الثالثة كانت في موسم 2006 – 2007، وخسر أمام نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي بنتيجة 2 – 3 في المجموعة السادسة.

وهذه هي المرة الأولى التي استطاع فيها أن يتخطى دور المجموعات حيث حل وصيفا بـ9 نقاط حصدها من 3 انتصارات على أندية كوبنهاجن الدنماركي، وبنفيكا البرتغالي، ومان يوناتيد بينما تعرض لـ3 خسائر أمام نفس هذه الأندية.

لكن في دور الـ16 أقصاه نادي إيه سي ميلان الإيطالي إذ تعادل معه سلبيا في مباراة الذهاب، وانهزم بنتيجة هدف دون مقابل في مباراة الإياب.

سيلتك يتأهل إلى دور الـ16 للمرة الثانية

المرة الرابعة كانت في موسم 2007 – 2008، وخسر أمام شاختار بنتيجة هدفين نظيفين في المجموعة الرابعة.

وتمكن للمرة الثانية من التأهل إلى دور ثمن النهائي بعد أن احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات على أندية ميلان، وبنفيكا، وشاختار في حين تلقى 3 هزائم على يد نفس هذه الأندية.

وخرج على يد برشلونة الذي هزمه في لقائي الذهاب، والعودة بنتيجتي 3 – 1، وهدف دون رد على الترتيب.

والمرة الخامسة كانت في موسم 2008 – 2009، وتعادل مع نادي ألبورج الدنماركي سلبيا في المجموعة الخامسة.

سيلتك والمرة الأخيرة التي تخطى فيها دور المجموعات

والمرة السادسة كانت في موسم 2012 – 2013، وتعادل مع بنفيكا دون أهداف في المجموعة السابعة.

ونجح للمرة الثالثة من تجاوز دور المجموعات إذ حل وصيفا برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات بواقع انتصارين على نادي سبارتاك موسكو الروسي، وانتصار واحد على برشلونة، وتعادل واحد مع بنفيكا، وهزيمتين على يد برشلونة، وبنفيكا.

وفي دور الـ16 أطاح به نادي يوفنتوس الإيطالي حيث خسر أمامه في لقائي الذهاب، والعودة بنتيجتي 3 أهداف دون رد، وهدفين دون مقابل على الترتيب.

والمرة السابعة كانت في موسم 2013 – 2014، وانهزم على يد ميلان بنتيجة هدفين نظيفين في المجموعة الثامنة.

والمرة الثامنة كانت في موسم 2016 – 2017، وتجرع هزيمة ثقيلة جدا وقاسية على يد برشلونة بنتيجة 7 أهداف دون رد في المجموعة الثالثة.

المرة التاسعة كانت في موسم 2017 – 2018، وتجرع هزيمة ثقيلة أيضا على يد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 5 أهداف دون مقابل.

أما المرة العاشرة، فكانت في الموسم الماضي، وخسر أمام نادي ريال مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثية نظيفة في المجموعة السادسة.

إذن سيلتك في 10 مباريات في الجولة الأولى في دور المجموعات تعادلان، و8 هزائم.

فهل يستطيع فاينورد أن يستغل انطلاقته القوية، ويصعد إلى دور ثمن النهائي لأول مرة في نفس الوقت الوقت هل يتمكن سيلتك من تخطي الهزيمة في الجولة الأولى، وينجح في تجاوز دور المجموعات كما فعلها 3 مرات في السابق؟.