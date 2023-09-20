تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات بالمسابقة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

ويستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، في قمة نارية على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

ومن المرجح أن يكون تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: سفين أولريتش.

خط الدفاع: نصير مزراوي - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو دافيز.

خط وسط الملعب: ليون جوريتسكا - جوشوا كيميتش - توماس مولر.

في خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - كينجسلي كومان.

وشهدت النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا تألق فريق بايرن ميونخ، الذي ودّع الدور ربع النهائي من المسابقة، على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي توّج باللقب في الموسم الماضي.

ويتواجد فريقا بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، والتي تضم أيضًا ناديي كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي.

معلق مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

وسيتولى المعلق الرياضي "عصام الشوالي" مهمة التعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.