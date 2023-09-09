هاري كين: أعاني من اللغة الألمانية.. وضغط بايرن ميونخ أفضل من توتنهام

تحدث النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عن معاناته في ألمانيا والاختلاف بين الدوري الألماني ونظيره الإنجليزي.

وكان هاري كين قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي المنصرم، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو كحوافز ومتغيرات، ووقع على عقد لمدة 4 سنوات حتى عام 2027.

هاري كين يكشف الاختلاف بين الدوري الألماني والإنجليزي

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات هاري كين خلال تواجده في معسكر منتخب إنجلترا، قائلًا: "لقد فزنا في أول ثلاث مباريات بنتيجة 4-0 و3-1 و2-1، ولا يزال البعض يعتقد أننا لسنا سعداء بالطريقة التي لعبنا بها".

وأضاف: "بالتأكيد نريد تحقيق الفوز دائمًا، ولكنه ضغط مختلف عما شعرت به في توتنهام".

وأوضح: "إذا خضت مباراتين دون الفوز، فلن يكون الأمر كارثة، عكس ما يحدث في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "الشعور في بايرن ميونخ هو أنه عليك الفوز في كل مباراة، هذا هو الهدف، وهذا ما يجعل النادي واحدًا من أكبر الأندية في العالم".

وأكد: "أنا أستمتع بالشعور بهذه المشاعر المختلفة، وهذا جزء من سبب رغبتي في الرحيل".

وواصل: "عندما نعود، سنبدأ اللعب بدوري أبطال أوروبا، يتوقعون أن نفوز بها، لذا فإنني سأخوض تلك المباريات بشعور مختلف عما كنت أشعر به في الماضي".

هاري كين يكشف معاناته مع بايرن ميونخ في ألمانيا

وبسؤاله عما إذا كان الضغط الإضافي سيجعله لاعبًا أفضل، قال: "أعتقد أنه كذلك، هناك ضغوطًا يجب تحملها، والوقت سيخبرنا ما إذا سأكون أفضل، لكن في الوقت الحالي أنا أستمتع بهذا الشعور".

وعن معاناته في ألمانيا منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ، أجاب هاري كين: "أعاني من تعلم اللغة الألمانية، من المقرر أن ابدأ الدروس بعد العودة إلى الفريق، وقد كان المدرس غائبًا لفترة".

واختتم هاري كين تصريحاته، قائلًا:"أنا منفتح تمامًا فيما يتعلق بمحاولة تعلم اللغة، قيل لي إن الأمر صعب للغاية، ولكنني أود أن أستوعب الثقافة بقدر المستطاع، سيكون أمرًا لطيفًا".

ماذا قدم هاري كين مع توتنهام وبايرن ميونخ؟

ويُعد هاري كين، صاحب الـ30 عامًا، الهدّاف التاريخي لفريق توتنهام هوتسبير، حيث سجل 278 هدفًا في 430 مباراة.

بينما شارك هاري كين في أول ثلاث مباريات مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني، سجل خلالهم ثلاث أهداف وصنع هدفًا آخر، وقاد الفريق للفوز في المباريات الثلاث.