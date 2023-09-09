السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات البطولات خلال فترة التوقف الدولي الحالية بين المنتخبات بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أوكرانيا ضد إنجلترا، ومباراة مقدونيا الشمالية ضد إيطاليا فى تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة إلى مباريات تصفيات أمم أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- أذربيجان X بلجيكا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أندورا X روسيا البيضاء: في تمام الساعة السابعة مساءً 

- أوكرانيا X إنجلترا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة  Arena Sport 1 HD Premium Serbia وقناة Sport TV2 Portugal

- إستونيا X السويد: في تمام الساعة السابعة مساءً

- كوسوفو X سويسرا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً 

- مقدونيا الشمالية X إيطاليا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة  Arena Sport 1 HD Premium Serbia  وقناة beIN Sports HD 1

كأس العالم للأندية يتصدر تويتر.. معلومات عن البطولة الأغلى في العالم

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 

- مالاوي X غينيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- موزمبيق X بنين: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- جمهورية الكونغو X السودان: في تمام الساعة السابعة مساءً

- كوت ديفوار X ليسوتو: في تمام الساعة السابعة مساءً

- موريتانيا X الجابون: في تمام الساعة السابعة مساءً

- المغرب X ليبيريا: في تمام الساعة العاشرة مساءً 

- جزر القمر X زامبيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً 

- السنغال X رواندا: في تمام الساعة العاشرة مساءً 

txt

الباز: محمد صلاح انتصر لنفسه بقرار البقاء فى ليفربول لأنه يبحث عن مجده

txt

فى المباراة الأولى بقيادة مانشينى.. الأخضر السعودى يسقط أمام كوستاريكا بثلاثية

• مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية

- الصين X  ماليزيا: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا 

- جنوب أفريقيا X نامبيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا 

- ألمانيا X اليابان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً 

- أمريكا X أوزبكستان: في الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا بعد منتصف الليل.

اقرأ أيضاً

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة بلجيكا انجلترا إيطاليا تصفيات امم اوروبا تصفيات أمم إفريقيا السنغال

مواد متعلقة

نيمار يتفوق على بيليه بعد فوز البرازيل بخماسية أمام بوليفيا

الاتفاق السعودى يسخر من اتحاد جدة بعد فشل مفاوضات ضم محمد صلاح

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023 وأبرز المرشحين لجائزة البالون دور

الاتفاق السعودى يُعلن تعاقده مع ديماراى جراى من إيفرتون

نيمار يُثير القلق بعد إصابته فى تدريبات منتخب البرازيل

اتحاد جدة يفقد الأمل فى حسم صفقة محمد صلاح

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-9-2023 والقنوات الناقلة

محمد صلاح بينهم.. تعرف على قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

الأكثر قراءة

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلًا و329 جريحًا

الرئيس السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصينى ورئيس البرازيل

تحرك برلمانى لوقف أى زيادات جديدة فى أسعار خدمات المحمول والإنترنت

نيمار يتفوق على بيليه بعد فوز البرازيل بخماسية أمام بوليفيا

"العمل" تدعو سيدات 5 محافظات للتقديم في تدريب على 6 مهن

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب