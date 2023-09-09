مواعيد مباريات اليوم السبت 9-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات البطولات خلال فترة التوقف الدولي الحالية بين المنتخبات بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أوكرانيا ضد إنجلترا، ومباراة مقدونيا الشمالية ضد إيطاليا فى تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة إلى مباريات تصفيات أمم أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- أذربيجان X بلجيكا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أندورا X روسيا البيضاء: في تمام الساعة السابعة مساءً

- أوكرانيا X إنجلترا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Arena Sport 1 HD Premium Serbia وقناة Sport TV2 Portugal

- إستونيا X السويد: في تمام الساعة السابعة مساءً

- كوسوفو X سويسرا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

- مقدونيا الشمالية X إيطاليا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Arena Sport 1 HD Premium Serbia وقناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا

- مالاوي X غينيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- موزمبيق X بنين: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- جمهورية الكونغو X السودان: في تمام الساعة السابعة مساءً

- كوت ديفوار X ليسوتو: في تمام الساعة السابعة مساءً

- موريتانيا X الجابون: في تمام الساعة السابعة مساءً

- المغرب X ليبيريا: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- جزر القمر X زامبيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- السنغال X رواندا: في تمام الساعة العاشرة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية

- الصين X ماليزيا: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا

- جنوب أفريقيا X نامبيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- ألمانيا X اليابان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

- أمريكا X أوزبكستان: في الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا بعد منتصف الليل.