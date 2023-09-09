زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم السبت 9-9-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات من قبل الملايين من عشاق رياضة كرة القدم حتى ليتمكنوا من مشاهدة مباريات البطولات المحلية والدولية في مختلف دول العالم والتي يتنافس فيها أبرز نجوم رياضة كرة القدم في العالم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-9-2023 والقنوات الناقلة

يمكن متابعة مواعيد مباريات اليوم السبت 9-9-2023 والقنوات الناقلة حيث تعرض عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت Bien Sports والتي يمكن ضبط إشارة بثها عبر القمر الصناعي نايل سات وإليكم جدول المباريات الدولية وهى كما يلي:-



جدول مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة منتخب مالاوي ومنتخب غينيا في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة منتخب موزمبيق ومنتخب بنين في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة منتخب جمهورية الكونغو ومنتخب السودان في تمام الساعة السادسة عصرا.

موعد مباراة منتخب ساحل العاج ومنتخب ليسوثو في تمام الساعة السادسة عصرا.

موعد مباراة منتخب مورتينا ومنتخب الجابون في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة منتخب المغرب ومنتخب ليبيريا في تمام الساعة التاسعة مساءا.

موعد مباراة منتخب جزر القمر ومنتخب زامبيا في تمام الساعة التاسعة مساءا.

موعد مباراة منتخب السينغال ومنتخب رواندا في تمام الساعة التاسعة مساءا.

جدول مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية في كأس العالم

موعد مباراة منتخب أوروغواي و منتخب تشيلسي في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

موعد مباراة منتخب البرازيل و منتخب بوليفيا في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

جدول مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية

موعد مباراة منتخب أذربيجان و منتخب بلجيكا في تمام الساعة الرابعة عصرا.

موعد مباراة منتخب أندرو منتخب روسيا في تمام الساعة الرابعة عصرا.

موعد مباراة منتخب أوكرانيا و منتخب انجلترا في تمام الساعة الرابعة عصرا.

موعد مباراة منتخب استونيا و منتخب السويد في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة منتخب كوسوفو و منتخب سويسرا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا.

موعد مباراة منتخب مقدونيا الشمالية و منتخب إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا.