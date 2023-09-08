استقرار بعد ارتفاعات متتالية.. سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

استقرت أسعار الأرز للجملة اليوم الجمعة 8 سبتمبر، في السوق المحلي، عقب الارتفاعات المتتالية خلال تعاملات الأربعاء الماضي، بالنسبة للشعير والأبيض ما بين 200 : 1300 جنيه، وذلك بسب اقتراب موسم حصاد الأرز.

أسعار الأرز للجملة اليوم

واستقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 12.700 جنيه للطن، وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 11.600 جنيها، وجاءت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 20.800 جنيه للطن، وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، 18.300 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 22 جنيهًا للمستهلك.

سعر الأرز التمويني

تطرح التموين الأرز بسعر 12.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق.

تخفيض سعر الأرز الحر بالمجمعات

خفضت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الأرز الأبيض المحلى إلى 22 جنيهًا للكيلو بدلًا من 25 جنيهًا، بجانب الاستمرار فى طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

ويأتي ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحيةز

كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.