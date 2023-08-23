الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 23-8-2023

الأرز
الأرز

شهدت أسعار طن الأرز اليوم الأربعاء 23 أغسطس، في السوق المحلي المصري  حالة من التابين في القيمة الشرائية ما بين ثبات وزيادة لبعض الأنواع في السوق المحلي،  إذ صعدت أسعار الأرز الشعير بمقدار ما بين 500: 600 جنيه بالطن، بينما ثبتت أسعار الأرز الأبيض اليوم.

أسعار الأرز اليوم في السوق المصري 

سجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، ارتفاعًا بنحو 600 جنيه، في الأسواق المحلية، ليبلغ سعر الطن 14,000 جنيه ،وقفزت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» بمقدار، 500 جنيه في سعر الطن، ليسجل 13,000 جنيه ،وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، استقرارًا، ليسجل سعر الطن 21,200 جنيه.

وثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 19,400 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك
وجاء سعر كيلو الأرز للمستهلك 23 جنيهًا.

سعر الأرز التمويني 

تطرح التموين الأرز بسعر 12.5 جنيه علي البطاقة التموينية كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق؛ وخفضت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الأرز الأبيض المحلى إلى 22 جنيهًا للكيلو بدلًا من 25 جنيهًا.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بشأن  تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، كذلك  تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

وسيبدأ الموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل، حيث إن حجم المساحة المزروعة بلغ 1.6 مليون فدان، في حين يبلغ استهلاكنا نحو 1.3 مليون فدان.

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