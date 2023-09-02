شعبة الأرز تزف بشرى سارة عن موعد انخفاض الأسعار

زف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بشرى سارة للمستهلكين، عن انخفاض أسعار الأرز، متوقعًا انخفاضها للمستهلك بنهاية الأسبوع، بعد أن انخفض طن الشعير الحبة الرفيعة بالفعل لـ11 ألف جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة، تراجع ألف جنيه عن الأسبوع الماضي، وفي نهاية الأسبوع سعر كيلو الأرز الرفيع لن يتعدى 19 جنيهًا، والعريض 22 جنيهًا.

أسباب انخفاض أسعار الأرز

وأوضح أن التراجع بسبب بشائر موسم الحصاد في منتصف أغسطس الماضي، والذي لا يتجاوز 1%، أما الحصاد الكبير في منتصف سبتمبر الحالي.