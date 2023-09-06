تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وموعد التقديم ومصروفات الدراسة

زاد البحث عن تنسيق الجامعات الخاصة 2024 عبر موقع جوجل البحثي، قبل ساعات فقط من الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات والتي انتهى تسجيل رغبات الطلاب بها مساء يوم الجمعة الماضي 2 سبتمبر 2023 وفقا للفترة التي تم تحديدها من قبل مكتب التنسيق.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

أعلنت الجامعات الخاصة عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تنسيقها في كافة الكليات التي تضمها خلال العام الدراسي المقبل 2023- 2024 حيث جاء تنسيق الجامعات الخاصة 2024 كما يلي:

الحد الأدنى للقبول في الكليات الخاصة 2024

الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري 80%.

الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان 78 %.

الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة 72 %.

الحد الأدنى للقبول في كلية العلاج الطبيعي 68 %.

الحد الأدنى للقبول في كلية التكنولوجيا الحيوية 55 %.

الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري 80%.

الحد الأدنى للقبول في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 55 %.

الحد الأدنى للقبول في كلية التمريض 55 %.

الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة 68 %.

الحد الأدنى للقبول في كلية تكنولوجيا المعلومات 55 %.

الحد الأدنى للقبول في كلية الإعلام 55 %.

الحد الأدنى للقبول في كلية الإدارة والاقتصاد 55%.

الحد الأدنى للقبول في كلية اللغات والترجمة 55 %.

الحد الأدنى للقبول في كلية التربية 55%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الآثار والإرشاد السياحى 55%.

موعد تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024

فتحت الجامعات الخاصة باب التقديم للالتحاق بالكليات التابعة لها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 منذ يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 ولمدة شهر حيث يجرى التنسيق من خلال رابط المواقع الإلكترونية الرسمية لها حيث يدخل الطالب بياناته بدقة و مجموعة في الثانوية العامة وشعبته الدراسية والأوراق اللازمة لذلك حيث جاءت المصروفات الدراسية كما يلي:

مصروفات الدراسة لكلية الطب والجراحة 140 ألف جنيه.

مصروفات الدراسة لكلية طب الأسنان 110 ألف جنيه.

مصروفات الدراسة لكلية الصيدلة 90 ألف جنيه.

مصروفات الدراسة لكلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.

مصروفات الدراسة لكلية العلوم الصحية والتطبيقية 42 ألف جنيه.

مصروفات الدراسة لكلية التمريض 30 ألف جنيه.

مصروفات الدراسة لكلية التمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

مصروفات الدراسة لكلية الهندسة 55 ألف جنيه.

مصروفات الدراسة لكلية نظم ومعلومات وعلوم الحاسب 40 ألف جنيه.

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