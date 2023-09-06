تنسيق الشهادات الفنية 2023.. الحدود الدنيا للكليات صناعي ثلاث سنوات

يستمر موقع التنسيق الالكتروني في استقبال تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023/2024، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023

وجاء الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2022 كالتالي :

معهد فني صحى امبابة 96.57

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 96.57

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 96.57

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 96.57

تربية حلوان 96.50

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.50

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 96.49

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 96.40

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 96.28

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 96.28

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 96.17

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 96.14

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 96.14

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 96.07

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 96.07

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.00

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.00

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 95.85

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 95.78

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 95.78

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 95.71

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 95.64

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.35

أقتصاد منزلى حلوان 94.57

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.38

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 94.00

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 93.92

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.85

أقتصاد منزلى العريش 93.68

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 93.57

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة 92.85

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 92.28

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 91.83

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 91.28

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 90.57

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 89.85

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 89.12

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 89.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 88.14

الفني لترميم الآثار بالاقصر 87.57

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 87.42

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 87.14

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 86.92

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 86.14

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 84.42

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 83.85

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 83.78

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 83.42

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 83.14

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 83.14

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 82.85

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 82.71

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 82.71

ك.ت. فني صناعى اسكندرية 82.28

آثار القاهرة 82.22

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 82.17

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 82.01

ك.ت. فني صناعى الصحافه 81.85

ك.ت. فني صناعى بنها 81.28

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 81.28

ك.ت. فني صناعى سوهاج 81.14

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

وجاء الحد الأدنى للقبول للشهادات الفنية كالتالي:

دبلوم المدارس الثانوية ٣ سنوات (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات ، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام). 75 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.