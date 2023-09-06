الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وموعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 محور اهتمام طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية في كافة محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2022-2023، وذلك عقب إغلاق تسجيل الرغبات مساء يوم الجمعة الماضية حيث استمرت فترة التسجيل لمدة 5 أيام وفقا للجدول الزمني الذي حدده مكتب التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الكليات المرشح لها الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022-2023 من خلال الموقع الرسمي للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن للطلاب الاستعلام من خلال إدخال كافة البيانات الشخصية ورقم الجلوس للطلاب الراغبين في الاستعلام.

يذكر أن مكتب التنسيق قد أغلق الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الماضية الموافق 1 سبتمبر 2023 حيث تم وضع قائمة كليات متاحة لكل شعبة دراسية والتي بها أماكن شاغرة.

في انتظار نتيجة التنسيق.. كليات المرحلة الثالثة أدبي بالدرجات

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 وبداية التنسيق

خطوات الاستعلام عن نتائج تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022-2023 والمتقدمين بأوراقهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الاستعلام عن أسماء الكليات المرشحين إليها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وبإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج التنسيق.
  • تحدي المرحلة (الثالثة).
  • إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام بدقة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب في الامتحانات والرقم السري.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور اسم الكلية التي تم ترشيح الطالب إليها.

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح عبر الموقع الإلكتروني وتقديمها ضمن الأوراق المطلوبة للكلية المرشح لها الطالب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024.

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في انتظار نتيجة التنسيق.. كليات المرحلة الثالثة أدبي بالدرجات

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مكتب التنسيق يكشف موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات

يفعل رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عقب إعلان نتائج تنسيق الجامعات لطلاب الشعبة العلمية والأدبية حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن كافة إجراءات التقديم في الجامعات قبل انطلاق العام الدراسي المقبل في الجامعات المصرية يوم السبت 30 سبتمبر الجاري.

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