مكتب التنسيق يكشف موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

رصدت فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أجواء الثانوية العامة والتنسيق والتي ما زالت متواجدة ومتصدرة المشهد خلال الأيام الماضية.

مكتب التنسيق يكشف موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

وشهدت الفترة الماضية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والطلاب حاليا في انتظار فتح باب التنسيق لتسجيل الرغبات.

فيما صرح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، بالأمس، أنه لن يتم فتح تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني إلا بعد التأكد من وجود شهادات الثانوية العامة للطلاب في المدارس.

وأضافت “صدى البلد”، أن شهادة الثانوية العامة لها رقم سري هو الذي يسمح للطالب بالدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات وتدوينها، وذلك سيكون متاحا لمدة 3 أيام للتسجيل على الموقع.