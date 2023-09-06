الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مكتب التنسيق يكشف موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

رصدت فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أجواء الثانوية العامة والتنسيق والتي ما زالت متواجدة ومتصدرة المشهد خلال الأيام الماضية.

مكتب التنسيق يكشف موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

وشهدت الفترة الماضية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والطلاب حاليا في انتظار فتح باب التنسيق لتسجيل الرغبات.

فيما صرح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، بالأمس، أنه لن يتم فتح تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني إلا بعد التأكد من وجود شهادات الثانوية العامة للطلاب في المدارس.

وأضافت “صدى البلد”، أن شهادة الثانوية العامة لها رقم سري هو الذي يسمح للطالب بالدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات وتدوينها، وذلك سيكون متاحا لمدة 3 أيام للتسجيل على الموقع.

طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة مكتب التنسيق مكتب التنسيق يكشف موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة قطاع التعليم بوزارة التعليم

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

مصرع وإصابة 8 فى حادثى حريق وانهيار عقار بالقاهرة

"بيت الروبى" يواصل الصدارة التاريخية للسينما المصرية.. تعرف على حصيلته

أزمة سكن تاريخية تضرب أوروبا.. مليون مشرّد فى الشوارع

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

"دماء فى الشرقية".. مصرع سائق سقطت سيارته فى مصرف وآخر بسبب حادث تصادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟