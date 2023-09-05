في انتظار نتيجة التنسيق.. كليات المرحلة الثالثة أدبي بالدرجات

من الموضوعات التي يكثر البحث عنها هو معرفة كليات المرحلة الثالثة أدبي بالدرجات في انتظار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والتي انتهى التقديم فيها الأسبوع الماضي.

كليات المرحلة الثالثة أدبي بالدرجات

في هذا التقرير نعرض كليات المرحلة الثالثة أدبي بالدرجات المتوقعة وفق النسب المتقاربة من نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 وكذلك تنسيق العام الماضي.

تنسيق كلية تربية (تعليم ابتدائى) مطروح 236

تنسيق كلية تربية نوعية فنية الإسكندرية 236

العالي للغات بمصر الجديدة 235

تنسيق كلية تربية نوعية قسم فني دمنهور بالنوبارية 235

تنسيق كلية تربية نوعية 2022 قسم فني كفر الشيخ 235

تنسيق المعهد الفني التجاري بالمطرية 234

تنسيق المعهد الفني التجاري بالمنصورة 234

تنسيق المعهد الفني التجاري بدمياط 234

تنسيق المعهد الفنى التجارى بسوهاج 234

تنسيق المعهد الفني التجارى بقويسنا 234

تنسيق كلية تربية شعبة تنسيق كلية تربية فنية السويس 231

تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 231

الإدارة والسكرتارية والحاسب بتنسيق كلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 230

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 230

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 230

تنسيق المعهد الفني للفنادق بالمطرية 230

تنسيق كلية تربية نوعية فنية بنها 234

تنسيق معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 234

تنسيق المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر 233

تنسيق معهد القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم233

تنسيق كلية تربية نوعية فنية القاهرة 233

سكرتارية بتنسيق كلية رمسيس بالقاهرة طالبات 233

تنسيق المعهد الفني التجارى بالمحلة الكبرى 232

تنسيق المعهد الفني التجارى بالعريش 229

تنسيق المعهد الفني للفنادق الإسكندرية 229

تنسيق كلية تربية موسيقية حلوان 229

تنسيق كلية تربية نوعية فنية بورسعيد 229

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 229

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات 229

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات 229

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 228

العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر 228

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 228

تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية أسيوط 228

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات) 228

تنسيق كلية تربية رياضية بنين طنطا 232

تنسيق كلية تربية شعبة تنسيق كلية تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 232

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة- محاسبة- تجارة خارجية) 232

العالي ترميم الآثار بأبي قير 231

تنسيق المعهد الفني التجاري بأسوان 231