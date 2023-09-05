في انتظار نتيجة التنسيق.. كليات المرحلة الثالثة أدبي بالدرجات
من الموضوعات التي يكثر البحث عنها هو معرفة كليات المرحلة الثالثة أدبي بالدرجات في انتظار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والتي انتهى التقديم فيها الأسبوع الماضي.
كليات المرحلة الثالثة أدبي بالدرجات
في هذا التقرير نعرض كليات المرحلة الثالثة أدبي بالدرجات المتوقعة وفق النسب المتقاربة من نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 وكذلك تنسيق العام الماضي.
تنسيق كلية تربية (تعليم ابتدائى) مطروح 236
تنسيق كلية تربية نوعية فنية الإسكندرية 236
العالي للغات بمصر الجديدة 235
تنسيق كلية تربية نوعية قسم فني دمنهور بالنوبارية 235
تنسيق كلية تربية نوعية 2022 قسم فني كفر الشيخ 235
تنسيق المعهد الفني التجاري بالمطرية 234
تنسيق المعهد الفني التجاري بالمنصورة 234
تنسيق المعهد الفني التجاري بدمياط 234
تنسيق المعهد الفنى التجارى بسوهاج 234
تنسيق المعهد الفني التجارى بقويسنا 234
تنسيق كلية تربية شعبة تنسيق كلية تربية فنية السويس 231
تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 231
الإدارة والسكرتارية والحاسب بتنسيق كلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 230
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 230
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 230
تنسيق المعهد الفني للفنادق بالمطرية 230
تنسيق كلية تربية نوعية فنية بنها 234
تنسيق معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 234
تنسيق المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر 233
تنسيق معهد القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم233
تنسيق كلية تربية نوعية فنية القاهرة 233
سكرتارية بتنسيق كلية رمسيس بالقاهرة طالبات 233
تنسيق المعهد الفني التجارى بالمحلة الكبرى 232
تنسيق المعهد الفني التجارى بالعريش 229
تنسيق المعهد الفني للفنادق الإسكندرية 229
تنسيق كلية تربية موسيقية حلوان 229
تنسيق كلية تربية نوعية فنية بورسعيد 229
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 229
معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات 229
معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات 229
الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 228
العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر 228
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 228
تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية أسيوط 228
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات) 228
تنسيق كلية تربية رياضية بنين طنطا 232
تنسيق كلية تربية شعبة تنسيق كلية تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 232
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة- محاسبة- تجارة خارجية) 232
العالي ترميم الآثار بأبي قير 231
تنسيق المعهد الفني التجاري بأسوان 231