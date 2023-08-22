الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ارتفعت معدلات البحث عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ظهورها أمس الاثنين. 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

نعرض في التقرير التالي تفاصيل  نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 و الحدود الدنيا للكليات للعشبة العلمية والأدبية.

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 254168 من الشعبة العلمية و 90218 من الشعبة الأدب، في حين تخلف عن التقديم 5747 لم يتقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. 

وكان الحد اﻷدنى للشعب العلمية في المرحلة الثانية لتنسيق الكليات من 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%،  أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

وبلغ عدد حالات الاستنفاذ ( 14972) طالبًا وطالبة  وهم الذين استنفذت رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

الحدود الدنيا للشعبة العلمية

طب سوهاج 387.5

هندسة بترول و تعدين السويس 386

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب بور سعيد 377.5

طب حلوان 376

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

صيدلة القاهرة 368.5

هندسة القاهرة 368.5

صيدلة بور سعيد 368

صيدلة الإسكندرية 368

صيدلة المنوفية 368

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة الفيوم 367.5

صيدلة حلوان 367

هندسة عين شمس 363.5

طب بيطري عين شمس 359

علوم أسيوط 335.5

علوم القاهرة 335.5

علوم عين شمس 331.5

علوم عين شمس رياضة 308

 

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

 

الحدود الدنيا للشعبة الادبية 

 

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 366.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 361

سياسة واقتصاد السويس 358

إعلام القاهرة 355

ألسن عين شمس 355

ألسن أسوان 348

ألسن سوهاج 347.5

ألسن الأقصر 346.5

آثار دمياط 341

آثار القاهرة 340

آثار عين شمس 340

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5

تربية بور سعيد 338.5

آثار الأقصر 333.5

آثار سوهاج 331.5

تربية عين شمس 331

آداب القاهرة 325

تربية حلوان 319.5

آداب عين شمس 317.5

تجارة القاهرة 314

تجارة و إدارة أعمال حلوان 314

تجارة عين شمس 309

آداب بنها 307

دار العلوم القاهرة 304

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300

تربية نوعية القاهرة 293.5

 

 

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الحدود الدنيا للشعبة العلمية للقبول بالكليات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

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بالرقم السري| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على بوابة الحكومة

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برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

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