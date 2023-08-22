ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات
ارتفعت معدلات البحث عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ظهورها أمس الاثنين.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023
نعرض في التقرير التالي تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 و الحدود الدنيا للكليات للعشبة العلمية والأدبية.
بلغ عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 254168 من الشعبة العلمية و 90218 من الشعبة الأدب، في حين تخلف عن التقديم 5747 لم يتقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
وكان الحد اﻷدنى للشعب العلمية في المرحلة الثانية لتنسيق الكليات من 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.
وبلغ عدد حالات الاستنفاذ ( 14972) طالبًا وطالبة وهم الذين استنفذت رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.
الحدود الدنيا للشعبة العلمية
طب سوهاج 387.5
هندسة بترول و تعدين السويس 386
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب بور سعيد 377.5
طب حلوان 376
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
صيدلة القاهرة 368.5
هندسة القاهرة 368.5
صيدلة بور سعيد 368
صيدلة الإسكندرية 368
صيدلة المنوفية 368
صيدلة عين شمس 367.5
صيدلة الفيوم 367.5
صيدلة حلوان 367
هندسة عين شمس 363.5
طب بيطري عين شمس 359
علوم أسيوط 335.5
علوم القاهرة 335.5
علوم عين شمس 331.5
علوم عين شمس رياضة 308
الحدود الدنيا للشعبة الادبية
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 366.5
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 361
سياسة واقتصاد السويس 358
إعلام القاهرة 355
ألسن عين شمس 355
ألسن أسوان 348
ألسن سوهاج 347.5
ألسن الأقصر 346.5
آثار دمياط 341
آثار القاهرة 340
آثار عين شمس 340
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5
تربية بور سعيد 338.5
آثار الأقصر 333.5
آثار سوهاج 331.5
تربية عين شمس 331
آداب القاهرة 325
تربية حلوان 319.5
آداب عين شمس 317.5
تجارة القاهرة 314
تجارة و إدارة أعمال حلوان 314
تجارة عين شمس 309
آداب بنها 307
دار العلوم القاهرة 304
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300
تربية نوعية القاهرة 293.5