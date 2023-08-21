الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالرقم السري| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على بوابة الحكومة

تنسيق
تنسيق

بمكن للطلاب الاستعلام بالرقم السري عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، على بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.

ويبحث العديد من الطلاب عن توقعات ومؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم، حيث أوضح مكتب تنسيق الجامعات أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 خلال 72 ساعة من انتهاء تسجيل رغبات الالحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023، ومن المتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 لجميع الطلاب وكل الشعب.

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

كلية طب بيطري الإسكندرية 357
كلية طب بيطري أسيوط 357
كلية حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 356
كلية حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 356
كلية ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 356
كلية طب بيطري القاهرة 356

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

https://tansik.digital.gov.eg/application/ 


كلية طب بيطري بنها 356
كلية طب بيطري جنوب الوادي 356
كلية طب بيطري المنيا 355
كلية حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان 354
كلية طب بيطري مدينة السادات 354
كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 346
كلية تمريض المنصورة 343
كلية علوم القاهرة 342
كلية علوم المنصورة 342
كلية علوم الإسكندرية 341
كلية علوم بنها 339
كلية علوم المنيا 338
كلية علوم عين شمس 338
كلية ألسن عين شمس 334
كلية علوم بنات عين شمس 334
كلية علوم البترول والتعدين مطروح 329

اقرأ أيضا 

تفاصيل تسجيل رغبات طلاب الدبلوم الفني 2023
فنون تطبيقية بنها 327
فنون تطبيقية حلوان 323
فنى تمريض المنصورة 322
آثار القاهرة 320
آثار عين شمس 320
تمريض بنها 319
تربية طنطا 314
تجارة المنصورة 313
تمريض المنيا 309
تمريض القاهرة 307
إعلام القاهرة 306

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

https://tansik.digital.gov.eg/application/ 


تمريض عين شمس 303
دار العلوم القاهرة 302
إعلام المنوفية 298
تجارة القاهرة 295
تجارة بنها 295
تربية بنها 295
تربية عين شمس 295
تربية المنيا 294
تجارة عين شمس 292
فنى تمريض بنها 282
إعلام عين شمس 275
دار العلوم الفيوم 271
دار العلوم أسوان 267
دار العلوم المنيا 265
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 250
دار العلوم انتساب موجه المنيا 247
دار العلوم انتساب موجه أسوان 245
تربية بنات عين شمس 270
آداب القاهرة 269

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

ميعاد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023


- تربية طفولة مبكرة القاهرة 269
- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 268
- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 265
- آداب بنها 259
- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 256
- حقوق القاهرة 256
- حقوق عين شمس 254
- تربية (طفولة) عين شمس 250
- حقوق بنها 248
- تربية نوعية القاهرة 250

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

https://tansik.digital.gov.eg/application/ 

 

 

المرحلة تنسيق تنسيق المرحلة الثانية تنسيق الثانوية العامة 2023 تنسيق الكليات 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ,تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الكليات 2023 ـ 2024 علمي علوم تنسيق الثانوية العامة 2024 بالنسبة المئوية مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 تنسيق كليات علمي علوم 2023 ـ 2024 نتيجة تنسيق المرحلة الأولى تنسيق الكليات المرحلة الثانية توقعات تنسيق الكليات 2023 2024

الأكثر قراءة

بث مباشر حفل الفنانة إليسا بمهرجان العلمين

ذهب لمعاتبته فسقط جثة.. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بحلمية الزيتون

موعد حفل محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي في مهرجان العلمين

ردًا على شائعة وفاة ابنتها.. سهير شلبي: «عاوزة حقي»

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

بالرقم السري| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على بوابة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟