بالرقم السري| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على بوابة الحكومة

بمكن للطلاب الاستعلام بالرقم السري عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، على بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.

ويبحث العديد من الطلاب عن توقعات ومؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم، حيث أوضح مكتب تنسيق الجامعات أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 خلال 72 ساعة من انتهاء تسجيل رغبات الالحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023، ومن المتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 لجميع الطلاب وكل الشعب.

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

كلية طب بيطري الإسكندرية 357

كلية طب بيطري أسيوط 357

كلية حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 356

كلية حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 356

كلية ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 356

كلية طب بيطري القاهرة 356

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

https://tansik.digital.gov.eg/application/



كلية طب بيطري بنها 356

كلية طب بيطري جنوب الوادي 356

كلية طب بيطري المنيا 355

كلية حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان 354

كلية طب بيطري مدينة السادات 354

كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 346

كلية تمريض المنصورة 343

كلية علوم القاهرة 342

كلية علوم المنصورة 342

كلية علوم الإسكندرية 341

كلية علوم بنها 339

كلية علوم المنيا 338

كلية علوم عين شمس 338

كلية ألسن عين شمس 334

كلية علوم بنات عين شمس 334

كلية علوم البترول والتعدين مطروح 329

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تفاصيل تسجيل رغبات طلاب الدبلوم الفني 2023

فنون تطبيقية بنها 327

فنون تطبيقية حلوان 323

فنى تمريض المنصورة 322

آثار القاهرة 320

آثار عين شمس 320

تمريض بنها 319

تربية طنطا 314

تجارة المنصورة 313

تمريض المنيا 309

تمريض القاهرة 307

إعلام القاهرة 306

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

https://tansik.digital.gov.eg/application/



تمريض عين شمس 303

دار العلوم القاهرة 302

إعلام المنوفية 298

تجارة القاهرة 295

تجارة بنها 295

تربية بنها 295

تربية عين شمس 295

تربية المنيا 294

تجارة عين شمس 292

فنى تمريض بنها 282

إعلام عين شمس 275

دار العلوم الفيوم 271

دار العلوم أسوان 267

دار العلوم المنيا 265

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 250

دار العلوم انتساب موجه المنيا 247

دار العلوم انتساب موجه أسوان 245

تربية بنات عين شمس 270

آداب القاهرة 269



- تربية طفولة مبكرة القاهرة 269

- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 268

- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 265

- آداب بنها 259

- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 256

- حقوق القاهرة 256

- حقوق عين شمس 254

- تربية (طفولة) عين شمس 250

- حقوق بنها 248

- تربية نوعية القاهرة 250

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

https://tansik.digital.gov.eg/application/