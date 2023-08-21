بالرقم السري| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على بوابة الحكومة
بمكن للطلاب الاستعلام بالرقم السري عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، على بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.
ويبحث العديد من الطلاب عن توقعات ومؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم، حيث أوضح مكتب تنسيق الجامعات أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 خلال 72 ساعة من انتهاء تسجيل رغبات الالحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023، ومن المتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 لجميع الطلاب وكل الشعب.
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم
كلية طب بيطري الإسكندرية 357
كلية طب بيطري أسيوط 357
كلية حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 356
كلية حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 356
كلية ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 356
كلية طب بيطري القاهرة 356
لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس
https://tansik.digital.gov.eg/application/
كلية طب بيطري بنها 356
كلية طب بيطري جنوب الوادي 356
كلية طب بيطري المنيا 355
كلية حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان 354
كلية طب بيطري مدينة السادات 354
كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 346
كلية تمريض المنصورة 343
كلية علوم القاهرة 342
كلية علوم المنصورة 342
كلية علوم الإسكندرية 341
كلية علوم بنها 339
كلية علوم المنيا 338
كلية علوم عين شمس 338
كلية ألسن عين شمس 334
كلية علوم بنات عين شمس 334
كلية علوم البترول والتعدين مطروح 329
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تفاصيل تسجيل رغبات طلاب الدبلوم الفني 2023
فنون تطبيقية بنها 327
فنون تطبيقية حلوان 323
فنى تمريض المنصورة 322
آثار القاهرة 320
آثار عين شمس 320
تمريض بنها 319
تربية طنطا 314
تجارة المنصورة 313
تمريض المنيا 309
تمريض القاهرة 307
إعلام القاهرة 306
لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس
https://tansik.digital.gov.eg/application/
تمريض عين شمس 303
دار العلوم القاهرة 302
إعلام المنوفية 298
تجارة القاهرة 295
تجارة بنها 295
تربية بنها 295
تربية عين شمس 295
تربية المنيا 294
تجارة عين شمس 292
فنى تمريض بنها 282
إعلام عين شمس 275
دار العلوم الفيوم 271
دار العلوم أسوان 267
دار العلوم المنيا 265
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 250
دار العلوم انتساب موجه المنيا 247
دار العلوم انتساب موجه أسوان 245
تربية بنات عين شمس 270
آداب القاهرة 269
- تربية طفولة مبكرة القاهرة 269
- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 268
- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 265
- آداب بنها 259
- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 256
- حقوق القاهرة 256
- حقوق عين شمس 254
- تربية (طفولة) عين شمس 250
- حقوق بنها 248
- تربية نوعية القاهرة 250
لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس
https://tansik.digital.gov.eg/application/