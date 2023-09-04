الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرحلة الثالثة.. موعد تنسيق طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023

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موعد تنسيق طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حاليا منذ اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الشعبة العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وجاءت نسبة النجاح نحو 89.04%.

موعد تنسيق طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لم يحدد مكتب التنسيق حتى الآن موعدا رسميا لإجراء تنسيق طلاب الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022-2023 حيث لم يتم الإعلان حتى الآن الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثالثة والتي تم إغلاق تسجيل رغبات الطلاب مساء يوم الجمعة الماضي ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائجها خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني منذ قليل حيث بلغ عدد الناجحين نحو 106194 طالب وطالبة بنسبة تتجاوز نحو 89.04% في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم تلقي طلبات التظلمات يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر وتستمر لمدة 15 يوما.

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يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023 تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) وباتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار ايقونة تنسيق الثانوية العامة 2023.
  • تحديد الشعبة الدراسية للطالب.
  • إدخال كافة بيانات الطالب عبر الموقع الإلكتروني (الاسم رباعي، الرقم القومي، …).
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • تسجيل 75 رغبة من الكليات التي يفضلها الطالب وفقا لشعبة الدراسية.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة.
  • تسجيل وسيلة اتصال (بريد إلكتروني، هاتف محمول).
  • الضغط على كلمة حفظ.
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تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023

يذكر أن الحد الأدني للقبول في المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية 50%  وطلاب الشعبة الأدبية 50% وفقا لقواعد التنسيق المتعارف عليها ويتم فتح باب تقليل الاغتراب عقب الإعلان عن نتائج التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة ليتمكن الطلاب من التحويل بين الكليات في نفس المحافظة أو محافظة أخرى ولم يتم تحديد موعد تنسيق طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 حتى الآن.

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