طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق قبول رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من أولياء أمور الطلاب المتقدمين بمرحلة رياض الأطفال، لمعرفة النتيجة، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، استعدادا لتجهيز أوراق القبول.

طريقة التعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024

ونقدم في التقرير التالي رابط تنسيق رياض الأطفال 2024، وطريقة الحصول عليها:

-يتم الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الطفل.

يجب الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة للاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال، حيث يستطيع أولياء الأمور، الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال 2024، بمحافظة القاهرة، من خلال موقع التقديم الإلكتروني، من خلال الرابط التالي : هنا.

ثم يختار ولي الأمر تنسيق رياض الأطفال 2023، ثم يتم إدخال الرقم القومي للطفل الموجود في شهادة الميلاد في الحقل المخصص، ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر تفاصيل نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 -2024، ويليه خطوة ظهور جميع تفاصيل تنسيق رياض الأطفال 2023 والمدرسة المرشحة للطفل المتقدم.

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال 2024

صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم سارية حتى 3 شهور، شهادة ميلاد حديثة للطفل و3صور لها، البطاقة الصحية للطفل، 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6، إيصال كهرباء أو مياه، باسم الأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ سابق فى نطاق مكان المدرسة، والأصل من العقد للاطلاع عليه، طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل.

ويجب حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق أو صاحب الولاية التعليمية أو الأم عند وفاة الأب، ويجب إرفاق شهادة الوفاة مع مستندات التقديم، قديم حافظة أوراق بلاستيكية.

جدير بالذكر، أن ينطلق العام الدراسي الجديد، يوم 30 سبتمبر المقبل على مستوى الجمهورية .