الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق قبول رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

تنسيق قبول رياض
تنسيق قبول رياض الأطفال بالرقم القومي

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من أولياء أمور الطلاب المتقدمين بمرحلة رياض الأطفال، لمعرفة النتيجة، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، استعدادا لتجهيز أوراق القبول.

طريقة التعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024

ونقدم في التقرير التالي رابط تنسيق رياض الأطفال 2024، وطريقة الحصول عليها:

-يتم الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الطفل.

يجب الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة للاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال، حيث يستطيع أولياء الأمور، الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال 2024، بمحافظة القاهرة، من خلال موقع التقديم الإلكتروني، من خلال الرابط التالي : هنا.

ثم يختار ولي الأمر تنسيق رياض الأطفال 2023، ثم يتم إدخال الرقم القومي للطفل الموجود في شهادة الميلاد في الحقل المخصص، ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر تفاصيل نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 -2024، ويليه خطوة ظهور جميع تفاصيل تنسيق رياض الأطفال 2023 والمدرسة المرشحة للطفل المتقدم.

الثلاثاء.. فتح باب التقديم الورقي بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات (التجريبية) 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال 2024

صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم سارية حتى 3 شهور، شهادة ميلاد حديثة للطفل و3صور لها، البطاقة الصحية للطفل، 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6، إيصال كهرباء أو مياه، باسم الأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ سابق فى نطاق مكان المدرسة، والأصل من العقد  للاطلاع عليه، طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل.

ويجب حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق أو صاحب الولاية التعليمية أو الأم عند وفاة الأب، ويجب إرفاق شهادة الوفاة مع مستندات التقديم، قديم حافظة أوراق بلاستيكية.

جدير بالذكر، أن ينطلق العام الدراسي الجديد، يوم 30 سبتمبر المقبل على مستوى الجمهورية .

نتيجة تنسيق رياض الاطفال رابط تنسيق رياض الأطفال 2024 تقديم لرياض الأطفال 2024 انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 2024 مديرية التربية والتعليم نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2024

مواد متعلقة

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات (التجريبية) 2024

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد وإنهاء أعمال الصيانة بمدارس البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب