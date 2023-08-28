نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات (التجريبية) 2024

نتيجة تنسيق رياض الاطفال يبحث عنها أولياء الأمور مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر في ٣٠ سبتمبر المقبل وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الجديد.

ارتفعت معدلات البحث على جوجل أولياء أمور الطلاب المتقدمين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، بالمدارس الرسمية لغات المعروفة باسم المدارس التجريبية، جاء البحث عن موعد إعلان النتيجة.

من المعروف أن تعلن نتيجة المقبولين بالمدارس الرسمية لغات، تباعا على فترات، وفقاً لتنسيق سن البلوغ.

ويمكن أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، من خلال من الروابط الإلكترونية للمحافظات .

وانتهت مرحلة تقديم رياض الأطفال، آخر شهر يونيو الماضي، وفق الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم لقبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 .

وتتيح مديريات التربية والتعليم، بالمحافظات نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024، عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بها.

اقرأ أيضا



الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية



يستطيع أولياء الأمور الاستعلام من الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة التابع لها، خلال الأيام المقبلة، من خلال إدخال الرقم القومي للطفل وهو الموجود في شهادة ميلاد الطفل ، ثم الضغط على بحث لتظهر تفاصيل نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024، ستظهر اذا كنت قبلت أم ستنتظر المرحلة المقبل.

وفي حالة القبول يتم إرسال كود يتم الدفع من خلاله في فوري، لتظهر جميع تفاصيل تنسيق رياض الأطفال والمدرسة المرشحة للطفل.



الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدارس التجريبية



حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2024، وهي كالتالي:

1- تجهيز شهادة ميلاد حديثة للطفل وصور منها.

٢- صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم، 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6

3- وصل (مياه أو كهرباء) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.

4- البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها

5- حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم، في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات، حافظة بلاستيك.