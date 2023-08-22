الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهره بالرقم القومي

رياض الاطفال
رياض الاطفال

تعلن مديرية التعليم بالقاهرة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية الشهر المقبل بعد أن أغلقت في 15 أغسطس الجاري باب تقديم رياض الأطفالت ، وفق الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال . 

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رابط الكتروني لمعرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي . 

 

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة موعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية في 15 سبتمبر المقبل وفق الأخبار التي نشرتها عبر موقع التعليم الأساسي ، وهو نفس الموقع الإلكتروني الذي قام أولياء الأمور بتقديم طلبات الالتحاق بمدارس رياض الأطفال من خلاله ، وفق الشروط التي حددتها الوزارة. 

ويستطيع أولياء الامور الراغبون في معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لمعرفة النتيجة فور اعلانها من قبل المديرية في 15 سبتمبر المقبل . 

وكانت بوابة التعليم الأساسي قد أغلقت باب تقديم رياض الأطفال في 15 أغسطس الجاري، وتستطيع الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية باتباع الخطوات التالية : 

أولًا : الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي بالضغط على الرابط التالي https://www.cairomoe.net/kg ، ثم قم باختار الإدارة التابع لها الطالب، وفقًا للنطاق الجغرافي السكني للأسرة، ثم اضغط على أيقونة التقديم لرياض الأطفال، ثم ستنتقل إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة أو اضغط مباشرة على الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages ، وقم بتسجيل الرقم القومي المدون على شهادة ميلاد الطالب، فتظهر النتيجة فوراعتمادها من المديرية . 

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة والإسكندرية

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالخطوات

الاوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 

يحتاج أولياء الامور بعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس  إلى تجهيز ملف ورقي للتقديم في المدرسة التي قبلت طلب التقديم الإلكتروني للطالب  يضم بعض الأوراق المطلوبة.

وحددت مديرية التربةية والتعليم الاوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال وهي أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة،10 صور شخصية حديثة للطفل، بطاقة الرقم القومي لولى الأمر، الدمغات، إثبات محل السكن.

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نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ورابط الاستعلام عنها

 

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