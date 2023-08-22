نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ورابط الاستعلام عنها

انتهت وزارة التربية والتعليم من متابعة تظلمات الثانويه العامه للطلاب ، ومراجعة المواد التي تظلم عليها الطلاب بحضورهم مع أولياء أمورهم حيث أتاحت الوزارة الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة الدور الأول لمدة أسبوعين عقب ظهور النتيجة، وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجه تظلمات الثانويه العامه 2023 ورابط الاستعلام عنها .

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، وأكدت الوزارة أن عدد الطلبات الذين حصلوا على درجات قليل جدًا مما يعني ان عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة تمت بدقة شديدة.

وكانت وزارة التعليم قد وضعت بعض الشروط لطلب تظلمات الثانوية العامة منها تسديد 200 جنيه عن كل مادة يريد الطالب تظلمات الثانوية العامة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ).

وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة التي يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة طلب التظلم .

وأوضحت الوزارة خطوات الاطلاع على المواد المتظلم عليها حيث يتم تنسيق موعد للطالب للاطلاع على صورة ضوئية من ورقة الأسئلة والإجابة، ويحصل الطالب على نموذج الإجابة سواء مقالية أو بابل شيت، وكل ورقة طالب عليها باركود يخص الطالب بحيث أن الورقة تثبت بكل تفاصيلها أنها خاصة بالطالب صاحب الشأن، ومن حقه مشاهدة ورقة إجابته والاطلاع عليها، ويذهب الطالب إلى الكنترول لكتابة ملاحظاته للتأكد من أن التصحيح منضبط، وفي حالة حصول الطالب على زيادة في درجاته سيتم إخطار مكتب تنسيق الجامعات بالدرجات الجديدة للطالب، وفي حالة وجود أي خطأ في التصحيح سيقبل التظلم فورا وسيتم المراجعة على الفور وحصول الطالب على حقه.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

يستطيع الراغبون في الاطلاع على تظلمات الثانوية العامة 2023، اتباع بعض الخطوات .

الدخول عبر موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 بالضغط على الرابط التالي

https://tazalom.emis.gov.eg ، ثم سجل الدخول على الرابط بكتابة البريد الموحد وكلمة المرور، واضغط على أيقونة نتيجة تظلمات الثانوية العامة واكتب رقم جلوسك، ثم ستجد عبارة لا توجد زيادة، أو تود زيادة.