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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل منح جامعة بدر 2024 ومصاريف الدراسة هذا العام

جامعة بدر
جامعة بدر

يحصل عدد من الطلاب على منح جامعة بدر 2024، وهي واحدة من أهم الجامعات الخاصة في مصر والتي شيدت عام 2014، وتضم عدد كبير من الكليات والبرامج التعليمية، ويعرض “الدستور" في التقرير التالي منح جامعة بدر 2024 . 

منح جامعة بدر 2024 /2023

توفر جامعة بدر عدد من المنح لطلاب الثانوية العامة المتفوقين، حيث يحصل 30 طالبا منهم على خصم مصاريف يصل إلى 90%، وهي نفس نسبة الخصم التي يحصل عليها 5 طلاب من أوائل IG والدبلومة الأمريكية.

وتوفر جامعة بدر منح للطلاب  الحاصلين على المركز الأول في بطولة عربية أو أفريقية أو دولية يصل منح جامعة بدر وقتها لى 25 %،  ويحصل الطالب على 15%  خصم إذا حصل على المركز الثاني في أي بطولة عربية أو أفريقية، وأصحاب المركز الثالث على  خصم 10%، ويحصل الطالب الذي توفى والده على نسبة خصم 30%.

ويحصل خريجي مدارس المستقبل على خصم 20%، وهي نفس النسبة التي يحصل عليها أبناء موظفي الجامعة ، و 5 % للطلاب الأشقاء .

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مصاريف جامعة بدر 2024 /2023

أعلنت جامعة بدر عن مصاريف العام الدراسي الجاري حيث تضم الجامعة 15 كلية، وجاءت مصاريف الدراسة بها كالتالي: 

  1. كلية طب 210 ألف جنيه.
  2. كلية طب اسنان 145 ألف جنيه.
  3. كلية الصيدلة السريرية 98 ألف جنيه.
  4. كلية الصيدلة 92 ألف جنيه.
  5. كلية العلاج الطبيعى 85 ألف جنيه.
  6. كلية الطب البيطري 90 ألف جنيه.
  7. كلية التكنولوجيا الحيوية 65 ألف جنيه.
  8. كلية تمريض 40 ألف جنيه.
  9. كلية الهندسة 70 ألف جنيه.
  10. كلية فنون تطبيقية 65 ألف جنيه.
  11. كلية قانون 65 ألف جنيه.
  12. كلية الأعمال والاقتصاد 60 ألف جنيه.
  13. كلية الترجمة واللغويات 55 ألف جنيه.

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