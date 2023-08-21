مصاريف الجامعات الخاصة 2023 وشروط منح جامعة النيل

تختلف مصاريف الجامعات الخاصة 2023 حسب البرامج الدراسية داخل الجامعة نفسها كما تختلف من جامعة لأخرى .

وتعلن الجامعات الخاصة مصاريف كل عام دراسى عبر موقعها الإلكتروني ، وتعرض الدستور مصاريف الجامعات الخاصة لجامعتي مصر للعلوم والتكنولوجيا و جامعة النيل .

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

تختلف مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من كلية إلى أخرى وتعد كلية الطب بتخصصاتها المختلفة هى الأعلى في مصاريفها ، وجاءت كالتالي :

الطب البشري: 155 ألف جنيها.

الأسنان: 145 ألف جنيها

الصيدلة: 95 ألف جنيها.

العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيها.

تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيها.

الهندسة: 70 ألف جنيها.

التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيها.

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيها.

الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيها.

اللغات والترجمة: 55 ألف جنيها.

التمريض: 50 ألف جنيها.

العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيها.

الآثار والإرشادر السياحي: 40 ألف جنيها.

التربية الخاصة: 40 ألف جنيها.

مصاريف جامعة النيل

حدد جامعة النيل مصاريف العام الدراسي المقبل عبر موقعها الالكتروني ، وجاءت كالتالي:

كلية حاسبات ومعلومات للطلاب الحاصين على أعلى من 90% فإن مصاريف جامعة النيل حاسبات ومعلومات وصلت إلى 48.875 جنيه .

كلية حاسبات ومعلومات للطلاب الحاصلين علي مجموع أقل من 85% 83.088 جنيه .

كلية حاسبات ومعلومات 97.750 جنيه للطلاب الحاصلين على طلاب أقل من 80%.

منح جامعة النيل

يذكر أن جامعة النيل تقدم عدد من المنح الدراسية لـ 50 طالب من الحاصلين على مجموع 100% في الثانوية العامة المصرية، وأخرى بنفس النسبة لـ 20 طالبًا من طلاب مدارس STEM.

كما تقدم جامعة النيل منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة.

كما يحصل أشقاء الطلاب الدارسين في جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10٪، ويحصل أبناء العاملين في الجامعة على نفس نسبة الخصم وهي 10٪، كما يحصل الرياضيون الحاصلين على بطولات محلية أو أقليمية او دولية على منحة جامعة النيل بنسبة 5٪ .