تبدأ من 19 ألف جنيه.. مصاريف الجامعات الخاصة 2023 للعام الدراسي الجديد

مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة 2023، سعى أولياء الأمور والطلاب لمعرفة مصاريف الجامعات الخاصة 2023 للعام الدراسي الجديد عبر جوجل، حيث أعلنت بعض الجامعات الخاصة المصروفات الدراسية بالعام الدراسي الجديد 2023\ 2024، والتي كشفت عن وجود زيادة كبيرة في سعر بعض الكليات في الجامعات الخاصة بزيادات تتراوح من ٤ آلاف إلى ٧ آلاف جنيه، بالمقارنة بالعام الماضي.

مصاريف الجامعات الخاصة 2023 للعام الدراسي الجديد

وتستعرض “الدستور” في السطور القادمة مصروفات الجامعات الخاصة في عدد من الكليات.

مصاريف جامعة سيناء 2023

كلية الطب البشري: 64950 جنيها.

مصروفات كلية طب الأسنان: 54450 جنيها.

كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.

مصروفات كلية التمريض: 19250 جنيها.

كلية الصيدلة: 42250 جنيها.

كلية العلاج الطبيعي: 37450 جنيها.

كلية الهندسة: 24800 جنيه.

مصروفات كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي: 28800 جنيه.

مصاريف جامعة مصر الدولية 2023

كلية طب الأسنان: 100 ألف و625 جنيهًا للترم الواحد

كلية الألسن: 35700 جنيه للترم الواحد

كلية إدارة الأعمال: 49350 للترم الواحد

كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه للترم الواحد

كلية الهندسة: 47300 ألف جنيه للترم الواحد

كلية الإعلام: 49350 جنيها للترم الواحد

كلية الصيدلة: 55125 جنيها للترم الواحد

مصاريف جامعة فاروس 2023

مصاريف كلية الصيدلة: 104 آلاف جنيه «فارمادي» و94 ألف جنيه «إكلينك».

كلية طب الفم والأسنان: 161 ألف جنيها

الهندسة: 75 ألف جنيها.

تكنولوجيا العلوم الصحية: 77 ألف جنيها.

علوم الحاسب: 72 ألف جنيها.

الإعلام: 66 ألف جنيها.

الدراسات القانونية: 53 ألف جنيها

السياحة والفنادق: 57 ألف جنيها

العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيها

اللغات والترجمة: 67 ألف جنيها

العلوم المالية والإدارية: 69 ألف جنيها.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023