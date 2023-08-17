الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تبدأ من 19 ألف جنيه.. مصاريف الجامعات الخاصة 2023 للعام الدراسي الجديد

الجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة

مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة 2023، سعى أولياء الأمور والطلاب لمعرفة مصاريف الجامعات الخاصة 2023 للعام الدراسي الجديد عبر جوجل، حيث أعلنت بعض الجامعات الخاصة المصروفات الدراسية بالعام الدراسي الجديد 2023\ 2024، والتي كشفت عن وجود زيادة كبيرة في سعر بعض الكليات في الجامعات الخاصة بزيادات تتراوح من ٤ آلاف إلى ٧ آلاف جنيه، بالمقارنة بالعام الماضي.

مصاريف الجامعات الخاصة 2023 للعام الدراسي الجديد

وتستعرض “الدستور” في السطور القادمة مصروفات الجامعات الخاصة في عدد من الكليات.

مصاريف جامعة سيناء 2023

  • كلية الطب البشري: 64950 جنيها.
  • مصروفات كلية طب الأسنان: 54450 جنيها.
  • كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.
  • كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية التمريض: 19250 جنيها.
  • كلية الصيدلة: 42250 جنيها.
  • كلية العلاج الطبيعي: 37450 جنيها.
  • كلية الهندسة: 24800 جنيه.
  • مصروفات كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي: 28800 جنيه.

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مصاريف جامعة مصر الدولية 2023

  • كلية طب الأسنان: 100 ألف و625 جنيهًا للترم الواحد
  • كلية الألسن: 35700 جنيه للترم الواحد
  • كلية إدارة الأعمال: 49350 للترم الواحد
  • كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه للترم الواحد
  • كلية الهندسة: 47300 ألف جنيه للترم الواحد
  • كلية الإعلام: 49350 جنيها للترم الواحد
  • كلية الصيدلة: 55125 جنيها للترم الواحد

مصاريف جامعة فاروس 2023

  • مصاريف كلية الصيدلة: 104 آلاف جنيه «فارمادي» و94 ألف جنيه «إكلينك».
  • كلية طب الفم والأسنان: 161 ألف جنيها
  • الهندسة: 75 ألف جنيها.
  • تكنولوجيا العلوم الصحية: 77 ألف جنيها.
  • علوم الحاسب: 72 ألف جنيها.
  • الإعلام: 66 ألف جنيها.
  • الدراسات القانونية: 53 ألف جنيها
  • السياحة والفنادق: 57 ألف جنيها
  • العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيها
  • اللغات والترجمة: 67 ألف جنيها
  • العلوم المالية والإدارية: 69 ألف جنيها.

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مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023

  • كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه.
  • كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه.
  • كلية الإعلام إنجليزي: 45 ألف جنيه.
  • كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه.
  • كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه.
  • كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه.
  • كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه.
  • كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه.
  • كلية الإعلام: 40 ألف جنيه.
  • كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.
  • كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه.
  • كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه.
  • كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه.
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