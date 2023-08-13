الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة علمى رياضة.. مصاريف "هندسة عين شمس كريدت" 2023

تنسيق
تنسيق

تعد مصاريف هندسة عين شمس كريدت 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم من الموضوعات التى تزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال محرك البحث جوجل، "الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

- مصاريف هندسة عين شمس كريدت 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

تعتمد هندسة عين شمس كريدت 2023 على تقديم برامج الساعات المعتمدة بالمصاريف لطلاب علمي رياضة المقبولين بالكلية من خلال موقع التنسيق بمصاريف تبدأ بـ20 ألف جنيه  في التخصصات التالية:

– برنامج هندسة البناء وهندسة المواد.

– برنامج هندسة نظم الاتصالات.

– برنامج هندسة التصنيع.

– برنامج الطاقة والطاقة المتجددة.

– برنامج العمارة وتنسيق المواقع بكلية هندسة عين شمس.

– برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات.

– برنامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة بكلية الهندسة.

– برنامج العمارة والعمران البيئي.

– برنامج هندسة البنية التحتية المدنية.

– برنامج الإسكان والتطوير العمراني.

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الأوراق المطلوبة لتقديم هندسة عين شمس كريدت 2023

هناك عدة أوراق لا بد من تقديمها للالتحاق بالكلية وهى كالتالى:

– بطاقة الترشيح.

– أصل شهادة الميلاد الرقم القومى + 3 صور منها.

– أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور منها.

– عدد 10 صور شخصية.

– صورة للكشف الطبي.

– عدد 2 صورة البطاقة الشخصية.

– نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (للذكور).

– البطاقة العسكرية (6 جند) لمواليد 2004 فما قبل ذلك.

– الحافز الرياضي إن وجد.

– نموذج يفيد بعمل تحليل فيرس C.

مصاريف هندسة عين شمس كريدت 2023 برامج كلية الهندسة كرديدت عين شمس مصاريق هندسة عين شمس كريدت 2022 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات

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