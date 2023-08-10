تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية 2023 فى مصر

تستمر عمليات البحث من قبل طالبات الثانوية العامة عن قيمة مصاريف الجامعات الأهلية 2023، خاصة وأن الإعلان عن تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية سيتم عقب إعلان الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى، من ضمن تنسيق الجامعات الأهلية.

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 فى مصر

وبدورها، أعلنت عدد من الجامعات الأهلية 2023، المصروفات للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024:

جامعة الملك سلمان الدولية 2023- 2024:

- طب بشري 115.500 جنيه.

- طب الأسنان 106.700 جنيه.

- تمريض 31 ألف جنيه مصري.

- طب بيطري 660 ألف جنيه.

- صيدلة 93.500 جنيه.

- علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

- الهندسة والحاسبات 69 ألف جنيه.

- الهندسة المعمارية 69 ألف جنيه.

- علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

- الفنون 49 ألف جنيه.

- الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه، ويتم دفع المصروفات مقسومة على الترمين.

- السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

جامعة أسيوط الأهلية 2023- 2024:

- طب بشري 120 ألف جنيه.

- طب أسنان 100 ألف جنيه.

- كلية هندسة وعلوم تطبيقية 45 ألف جنيه.

- كلية صيدلة وبحوث الدوائية 70 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه.

- كلية ألسن ولغات التطبيقية 30 ألف جنيه.

جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023- 2024:

- طب بشري 115 ألف جنيه.

- طب أسنان 105 ألاف جنيه.

- علاج طبيعي 90 ألف جنيه.

- صيدلة 70 ألف جنيه.

- هندسة 60 ألف جنيه.

- تمريض 35 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 35 ألف جنيه.

- كلية للتجارة الدولية واللغات 35 ألف جنيه.

جامعة الزقازيق الأهلية 2023- 2024:

- طب بشري 110 آلاف جنيه.

- طب أسنان 100 ألف جنيه.

- صيدلة: 80 ألف جنيه.

- هندسة 60 ألف جنيه.

- حاسبات ومعلومات 50 ألف جنيه.

- تمريض 40 ألف جنيه.

جامعة الإسكندرية الأهلية 2023- 2024:

- طب بشري 145 ألف جنيه

- طب الأسنان 130 ألف جنيه

- صيدلة 115 ألف جنيه

- هندسة 85 ألف جنيه

- علوم الحاسب والبيانات 60 ألف جنيه

- الاقتصاد والعلوم الإدارية 50 ألف جنيه

- إعلام والاتصالات 50 ألف جنيه

- علوم 55 ألف جنيه

- علوم الاجتماعية والإنسانية 50 ألف جنيه

جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024:

- كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه.

- كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 75 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 50 ألف جنيه.

جامعة بنها الأهلية 2023- 2024:

- طب بشري: 120 ألف جنيه مصري.

- طب أسنان: 115 ألف جنيه مصري.

- علاج الطبيعي: 95 ألف جنيه مصري.

- هندسة: 65 ألف جنيه مصري.

- علوم الحاسب: 55 ألف جنيه.

- كلية إدارة أعمال: 45 ألف جنيه.

جامعة بني سويف الأهلية 2023- 2024:

- كلية طب بشري 100 ألف جنيه.

- كلية طب أسنان 85 ألف جنيه.

- كلية علاج طبيعي 75 ألف جنيه.

- كلية هندسة 55 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 35 ألف جنيه.