الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023

جريدة الدستور

يعتبر تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 من الموضوعات الأكثر بحثًا وتداولاً بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامّة في الساعات الأخيرة، حيث تُعد من أبرز الكليات طلبًا، خاصة بين طلاب المرحلة الثانية من تنسيق 2023.

وأعلن د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.

وتزايد البحث في الآونة الأخيرة عن تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023، بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وتشمل مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة 2023 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، في كافة الكليات بالجامعات التكنولوجيا هى 15 ألف جنيه مصري وهي المصروفات الدراسية لطلاب الفرقة الأولى والثانية، أما المصروفات الدراسية لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة تبلغ 20 ألف جنيها مصريًا.

اقسام كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة 2023 

تتضمن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة العديد من الأقسام في الجامعات المختلفة فى الجامعات، فتقدم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية العديد من البرامج الدراسية، حيث تضم أقسام المكياترونيكس والأوترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا إنتاج ونقل ومعالجة البترول والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

لطلاب المرحلة الثانية.. خطوات تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023

أما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا بجامعة الدلتا التكنولوجية، فتضم أقسام الأوتوترونكس وتكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وتكنولوجيا التبريد والتكييف.

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023

ووفقا لوزارة التعليم العالي بحسب تنسيق الجامعات 2022، يتوقع أن يكون تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023- 2024، خلال تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الثانية في نحو 10 جامعات مع ارتفاع درجات القبول في جامعة الدلتا والقاهرة قسم الأطراف الصناعية، كما يلي:

  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية تقبل من 255 درجة.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية تقبل من 254 درجة.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية تقبل من 205 درجات.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية تقبل من 205 درجات.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية تقبل من 205 درجات.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم تقبل من 205 درجات.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم تقبل من 205 درجات.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية تقبل من 205 درجات.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم تقبل من 205 درجات.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية تقبل من 205 درجات.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم تقبل من 205 درجات.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية تقبل من 205 درجات.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية تقبل من 205 درجات.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم تقبل من 205 درجات.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية تقبل من 205 درجات.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم تقبل من 205 درجات.
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